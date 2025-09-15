Bijela i bordo se vole: Brineta sa špice spojila dvije hit nijanse u elegantnom izdanju

Outift koji pokazuje da je kombinacija bijele i bordo nijanse pravi pogodak – klasičan, nosiv i uvijek moderan

Na zagrebačkoj špici uvijek se mogu vidjeti zanimljiva modna izdanja, a ovaj look posebno se istaknuo zbog svoje jednostavne, a opet efektne kombinacije.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Duga bijela suknja A-kroja s volanima donosi lepršavost i dozu romantike, dok je gornji dio outfita – kratka bordo jakna s remenom u struku – unio strukturu i naglasio siluetu. Ovaj outfit je savršen spoj između opuštenog i elegantnog.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Detalji su također odigrali ključnu ulogu: prugasta torbica u crno-bijeloj varijanti dodala je dinamiku, dok su bež sandale na vezanje zaokružile look u ljetnom tonu. Crne cat-eye sunčane naočale dale su dodatnu dozu sofisticiranosti i retro šarma.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Rezultat? Outfit koji pokazuje da je kombinacija bijele i bordo nijanse pravi pogodak – klasičan, nosiv i uvijek moderan.