L'Oréal pokreće svoju najveću kampanju: Doživite novu eru luksuza uz prvu mirisnu fontanu u regiji

Refill opcije postaju standard u beauty industriji koji više nitko ne može ignorirati

L'Oréal Grupa, vodeća svjetska kompanija u industriji ljepote, pokrenula je treće i dosad najveće izdanje svoje globalne kampanje #JoinTheRefillMovement. Riječ je o kampanji koja potvrđuje da proizvodi s mogućnošću nadopune više nisu nišni izbor, već logičan i prirodan odabir.

Potražnja potrošača za održivijim rješenjima u svijetu ljepote nikada nije bila veća. Prema nedavnom međunarodnom istraživanju tvrtke Kantar, 84 % potrošača želi donositi održivije odluke. Međutim, svijest o refill proizvodima te jaz između želje i stvarnog ponašanja i dalje predstavljaju izazov. Upravo na to odgovara ova kampanja: povećanjem vidljivosti proizvoda, naglašavanjem njihove praktičnosti i učinkovitosti te isticanjem financijskih ušteda koje donose.

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Spoj luksuza, uštede i održivosti

Kako bi odgovorio na želje potrošača, L'Oréal je u Hrvatskoj predstavio tehnološku i estetsku inovaciju koja kupnju parfema pretvara u profinjeni, osobni ritual– prvu mirisnu fontanu u Adria-Balkan regiji, instaliranu u poslovnici Müller u Arena Centru u Zagrebu. Ovaj koncept oživljava povijesnu tradiciju visoke parfumerije u kojoj su se mirisi točili poput najdragocjenijeg eliksira. Kupci ovdje mogu, uz pomoć stručnjaka, nadopuniti svoje prazne bočice omiljenih mirisa brendova Lancôme, YSL, Armani i Prada, čime ne samo da smanjuju otpad, već ostvaruju i 25 % nižu cijenu za istu količinu vrhunskog parfema. Osim ovog jedinstvenog iskustva u Mülleru, inovativne nadopune i održiva rješenja L'Oréal Grupe i njezinih brendova dostupni su i u ljekarnama, drogerijama i parfumerijama diljem Hrvatske kao i online.

Kampanja za 2026. odražava uvjerenje L'Oréala da refill proizvodi trebaju biti dostupni svima, u svim cjenovnim kategorijama, svim segmentima ljepote i kroz sve četiri divizije Grupe - od dermokozmetičkih lidera poput Vichyja (uz liniju Dercos) i La Roche-Posaya (uz linije Effaclar i Lipikar), preko omiljene CeraVe hidratantne kreme, pa sve do luksuzne njege kose Kérastase. Svaki proizvod uključen u kampanju nosi vlastitu, precizno definiranu tvrdnju o utjecaju na okoliš, pružajući potrošačima konkretne podatke o koristima njihova izbora već pri prvoj kupnji refill pakiranja. Primjerice, kupnjom jednog refill pakiranja kreme Lancôme Absolue Longevity Soft Cream umjesto novog standardnog pakiranja moguće je smanjiti potrošnju stakla za 100 %, metala za 95 %, plastike za 42 % i kartona za 36 %. Riječ je o trenutačnim i mjerljivim smanjenjima, a ne samo o projekcijama ili obećanjima.

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„Ono što je započelo kao inicijativa preraslo je u jednu od naših najmoćnijih i najopsežnijih kampanja“, izjavila je Blanca Juti, glavna direktorica za korporativne poslove i angažman u L'Oréalu. „S 18 brendova i 28 proizvoda pokazujemo da je refill ljepota namijenjena svima, u svakoj kategoriji, svakom cjenovnom razredu i svakom prodajnom kanalu. Potrošačima pomažemo napraviti jednu jednostavnu promjenu: odabrati refill. Ne kao kompromis, već kao bolju opciju, s manjim utjecajem na okoliš i većom uštedom za novčanik.“

„Kao globalni lider u industriji ljepote, naša je odgovornost pretvoriti kružna rješenja u stvarnost za cijelu industriju“, izjavila je Ezgi Barcenas, glavna direktorica za korporativnu odgovornost u L'Oréalu. „Da bi refill proizvodi postali nova norma, potrebna je temeljita transformacija cijelog lanca vrijednosti, od opskrbnog lanca i dizajna proizvoda do partnerstva s trgovcima i komunikacije s potrošačima. Kroz program L’AcceleratOR kontinuirano identificiramo, testiramo i razvijamo inovativne tehnologije koje će oblikovati ambalažne materijale i sustave budućnosti.“

Refill proizvodi predstavljaju pokret. A 2026. godine taj je poziv otvoren svima. #JoinTheRefillMovement.