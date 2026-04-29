Kultni miris brenda Atelier Rebul dobiva 'zlatni' nastavak: Upoznajte Istanbul Golden Hour

Nova kolekcija uključuje Eau de Parfum u više veličina, gel za tuširanje, tekući sapun, losion za ruke i tijelo, shimmer ulje za tijelo, kao i mirisne svijeće i difuzore

Malo je mirisnih priča koje su uspjele postati toliko prepoznatljive da s vremenom prerastu u simbol brenda. Upravo takav status stekla je Istanbul linija, koja je za mnoge postala prvi susret s Atelier Rebul svijetom i njegova najjasnija mirisna asocijacija. Sada ta priča dobiva svoje novo, uzbudljivo poglavlje – Istanbul Golden Hour.

Atelier Rebul

Ova nova kolekcija nastavlja priču inspiriranu gradom Istanbulom, njegovom energijom, kontrastima i jedinstvenom atmosferom, ali ovaj put kroz prizmu najtoplijeg i najsjajnijeg trenutka dana.

Istanbul Golden Hour slavi ''zlatni sat'' – trenutak kada grad obasja meko, toplo svjetlo koje naglašava njegovu eleganciju, slojevitost i bezvremensku ljepotu. Kolekcija je osmišljena kao mirisna interpretacija tog prolaznog, ali iznimno snažnog trenutka, u kojem se svjetlost zadržava na koži, a atmosfera grada poprima gotovo filmsku, zlatnu dimenziju.

Atelier Rebul

Inspiraciju za ovu kompoziciju dao je parfumer Pascal Gaurin, koji 'Golden Hour' opisuje kao tihu harmoniju svjetla i kože, trenutak u kojem vrijeme usporava i sve postaje obavijeno blagim, zlatnim sjajem. Od svježine jasmina i nerolija u zoru, preko toplih gurmanskih tonova vanilije i tostiranog kokosa pri zalasku sunca, pa sve do dubokog, baršunastog jantara koji daje trajnost i karakter, miris oslikava cijeli spektar tog posebnog trenutka dana.

Atelier Rebul

Nova kolekcija uključuje Eau de Parfum u više veličina, gel za tuširanje, tekući sapun, losion za ruke i tijelo, shimmer ulje za tijelo, kao i mirisne svijeće i difuzore, stvarajući cjelovito senzorno iskustvo koje se proteže kroz svakodnevne rituale.

Atelier Rebul

Istanbul Golden Hour time označava novo poglavlje brenda Atelier Rebul, u kojem se emocija, svjetlost i miris stapaju u jedno – pretvarajući najpoznatiju liniju brenda u još bogatiju, topliju i emocionalno dublju priču, dostupnu na web stranici brenda.