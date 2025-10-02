Kristina Bradač Radić pokrenula keramički brend She Who Shapes, inspiriran naslijeđem i ljubavlju

She Who Shapes nije rođena iz hobija, već iz ljubavi koju je netko brižno čuvao za nju

Postoje priče koje se ne dogode slučajno. One koje zriju polako, godinama – negdje tiho, u pozadini života, dok ne dođe trenutak da se ispišu vlastitim rukama. Takva je i priča Kristine Bradač Radić, bivšeg modela i manekenke, dizajnerice interijera i zaljubljenice u estetiku, koja je nakon desetljeća u modnom i kreativnom svijetu odlučila poslušati glas koji je dugo šutio, ali nikada nije prestao postojati.

Danas stoji iza brenda She Who Shapes, brenda keramike koji već na prvi pogled ne odaje da je riječ o „još jednoj priči o ženi koja je počela izrađivati vaze iz dosade“. Jer ovo nije ta priča. Ovo je priča o povezanosti, o naslijeđu koje je čuvano s ljubavlju i o trenutku u kojem se život prekrije finim glazurama svrhe.

Matea Smolčić Senčar

Sve je počelo ne u studiju, već u jednoj garaži. Tamo je, više od dvadeset godina, stajala peć za keramiku – peć njezine pokojne mame Vlaste, brižno čuvana i nikada zaboravljena. I dok je život nosio Kristinu drugim putevima – pistama, dizajnom, interijerima, projektima, peć je čekala. Kada je prije tri godine Kristina pospremala garažu, pronašla ju je.

Taj je trenutak bio više od pukog otkrića starog predmeta. Bio je poziv. Intiman, tih, ali jasan. Kristina se prijavila na tečaj keramike, modeliranja i lončarstva. Sljedeće dvije godine posvetila je učenju zanata, usavršavanju tehnika, pronalaženju vlastitog rukopisa u glini. Budući da je već u srednjoj školi prošla osnove modeliranja, sve joj je došlo prirodno – gotovo kao da su ruke pamtile ono što je srce već znalo.

I tako je nastao She Who Shapes – brend koji je puno više od estetski savršenih zdjela i vaza. To su funkcionalna umjetnička djela, izrađena ručno, sa svrhom i značenjem. Svaki komad je promišljen, oblikovan sa strašću i pažnjom, spreman da postane dio nečijeg doma, uspomena ili poklon koji se pamti. Kristina ne skriva, keramika joj je otvorila vrata izražavanja koje ne poznaje granice. Nekad se, priznaje, kreativno ograničavala ali danas zna da to ne mora biti tako. Danas zna da može stvarati slobodno, iskreno i duboko osobno.

U svemu tome, zahvalnost mami nosi posebno mjesto. "To što je sačuvala tu peć za mene, kao da je znala nešto što ja tada nisam mogla ni naslutiti. U njoj je prepoznala moju ljubav prema keramici prije mene same," kaže Kristina. I upravo u toj rečenici stane sve: naslijeđe, intuicija, ljubav, strpljenje i povjerenje da će sve doći kad za to dođe pravo vrijeme.

She Who Shapes nije samo brend. To je priča o tome kako se život, čak i kad ga ne razumijemo odmah, uvijek nekako posloži. I o tome koliko je moćno kada žena odluči oblikovati vlastiti svijet – svojim rukama, po svojoj mjeri. Za one koji žele doživjeti i kupiti She Who Shapes, kolekcija će biti dostupna u pažljivo odabranom prostoru Lei Lou concept storea na zagrebačkoj Ilici 15, a uskoro će biti dostupna i putem službenog webshopa.

