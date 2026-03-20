Kampanja 'Be You. Be Beautiful' donosi snažnu poruku povodom Svjetskog dana osoba sa sindromom Down
Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba sa sindromom Down, koji se tradicionalno obilježava 21. ožujka, fotograf Ivan Gudić i ove godine pokreće posebnu kampanju snažne i emotivne poruke pod nazivom “Be You. Be Beautiful”.
Riječ je o kampanji koja slavi različitost, autentičnost i ljepotu bivanja svojim, a u njezinu su središtu djeca Rita, Dominik i Antonela koja svojom iskrenošću, toplinom i jedinstvenošću najbolje prenose poruku koju kampanja želi poslati javnosti.
Snimanje kampanje održano je u predivnom ambijentu splitskog hotela Ambasador, koji je ove godine dao poseban ton cijeloj priči, stvarajući elegantnu, toplu i dostojanstvenu kulisu za projekt koji nosi važnu društvenu poruku.
U realizaciji kampanje sudjelovali su i brojni partneri poput, City Center One, Simba baloni, Bobisa, butik Di seta i frizerski salon Glamour Beauty House koji su svojim doprinosom pokazali koliko je zajedništvo važno kada se stvaraju priče s razlogom i srcem.
Kampanja “Be You. Be Beautiful” snažan je podsjetnik društvu da su prihvaćanje, podrška i razumijevanje temelji zajednice u kojoj svatko ima pravo biti viđen, voljen i vrijedan. Upravo zato ova kampanja i ove godine nadilazi okvire simboličnog obilježavanja jednog datuma i postaje poziv na veću empatiju, otvorenost i slavljenje različitosti u svakodnevnom životu.