Kako pravilno koristiti ulje za kosu: Savjeti za svaki tip kose

Ako želiš lijepu i njegovanu kosu, ulje za kosu može biti jednostavno, ali učinkovito rješenje. Uz pravi odabir i pravilnu primjenu tvoja kosa može postati mekša, sjajnija i zdravija iz dana u dan

Ako želiš njegovanu, sjajnu i zdravu kosu, ulje za kosu može postati tvoj najbolji saveznik. Ovaj jednostavan proizvod donosi veliku razliku u hidrataciji, zaglađivanju i zaštiti vlasi. Osim toga možeš ga birati prema svom tipu kose i cilju njege. U nastavku saznaj kako pametno koristiti ulje i izvući maksimum iz svakog proizvoda.

Zašto koristiti ulje za kosu?

Ulje dubinski hrani kosu, vraća joj elastičnost, tretira ispucale vrhove i dodaje prirodan sjaj. Neovisno o tome imaš li suhu, masnu, tanku ili kovrčavu kosu, odgovarajući proizvod može poboljšati njezino stanje. Uz kvalitetan odabir ulje za kosu štiti je od topline, hladnoće i svakodnevnog korištenja proizvoda za stiliziranje.

Kako odabrati pravo ulje prema tipu kose?

Prije nego što odabereš svoj savršeni proizvod, važno je znati koje ulje najbolje odgovara upravo tvom tipu kose.

1. Suha i oštećena kosa

Suha kosa obožava hranjiva, bogata ulja poput arganovog, kokosovog ili maslinovog. Ona prodiru duboko u vlasi i obnavljaju je iznutra. Koristi ih nekoliko puta tjedno kao masku ili “leave-in” tretman, posebno ako često koristiš peglu, sušilo ili boje za kosu.

2. Masna i tanka kosa

Za ovaj tip kose važna je ravnoteža. Biraj lagana ulja za kosu poput ulja jojobe ili makadamije. Nanosi ih samo na vrhove kako bi izbjegla brže mašćenje korijena. Male količine daju sjaj bez masnog osjećaja.

3. Kovrčava i neukrotiva kosa

Kovrče vole duboku hidrataciju. Shea ulje, ricinusovo i arganovo ulje odlično definiraju kovrče i “krote neposlušne pramenove”. Možeš ih koristiti i na mokroj i na suhoj kosi. Ulje pridonosi tome da kovrče ostanu mekane, oblikovane i elastične.

4. Normalna kosa

Ako ti je kosa zdrava i uravnotežena, odaberi univerzalna ulja poput bademovog ili marula ulja. Dovoljan je lagani sloj jednom do dva puta tjedno za savršen sjaj i zaštitu.

Kako pravilno nanijeti ulje za kosu?

Prije nego što ga uključiš u svoju rutinu, važno je znati kako se ulje za kosu pravilno nanosi:

Na mokru kosu: Nanesi nekoliko kapi na ručnikom prosušene vrhove. To će pomoći da zadržiš vlagu i lakše rasčešljaš kosu. Ovo je odličan način da se kosa zaštiti prije sušenja.

Na suhu kosu: Ovaj način je idealan za dodavanje sjaja i smanjenje elektriciteta. Utrljaj 1–2 kapi ulja za kosu među dlanove i lagano prijeđi preko vrhova ili po dužini.

Kao maska prije pranja: Za dubinsku njegu obilno nanesi ulje na cijelu kosu i ostavi da djeluje 30-45 minuta. Zatim operi kosu šamponom. Ovaj tretman posebno je koristan za suhu, ispucalu ili kemijski tretiranu kosu.

Za zaštitu od toplinskog oblikovanja: Ulje može pomoći u zaštiti od topline. Prije sušenja ili peglanja nanesi malu količinu na cijelu dužinu kose; ne pretjeruj, manje je više.

Najčešće pogreške pri korištenju ulja

Kako bi izbjegla neželjene rezultate, dobro je znati koje se pogreške najčešće događaju pri korištenju ulja za kosu:

Previše ulja: prevelika količina ulja može učiniti kosu težom i stvoriti mastan izgled.

Pogrešan tip ulja: bogata ulja nisu za tanku kosu, a lagana neće dovoljno hraniti jako suhu.

Nanošenje na korijen: osim ako se ne radi o masci za vlasište, drži se podalje od tjemena.

Neravnomjerna raspodjela: ulje rasporedi dlanovima ili češljem širokih zubaca.​

Kako znati koliko ulja ti treba?

Prava količina ulja ovisi o gustoći i teksturi tvoje kose, a korištenje premalo ili previše može potpuno promijeniti rezultat. Ako imaš tanku kosu, obično je dovoljno 1-2 kapi kako bi dobila sjaj bez otežavanja. Srednje gusta kosa traži malo više kapi, recimo 2-4 što pruža hidrataciju i kontrolu bez osjećaja težine. Ako imaš gustu ili kovrčavu kosu, slobodno nanesi 4-6 kapi ulja jer takav tip kose prirodno upija više proizvoda i treba dodatnu njegu. Uvijek kreni s manjom količinom i po potrebi dodaj još.

Korištenje ulja za kosu može potpuno transformirati izgled i zdravlje tvoje kos. Ključno je odabrati pravo ulje i koristiti ga prema potrebama tvog tipa kose. Redovita i pravilna primjena vraća vlagu, smanjuje ispucale vrhove i dodaje prirodan sjaj. Bilo da želiš kosu mekanu na dodir, zaštićenu od toplinskog oblikovanja ili intenzivno njegovanu, pravo ulje može napraviti veliku razliku. Uz malo pažnje i prave njege tvoja kosa može izgledati zdravije, snažnije i ljepše svaki dan.