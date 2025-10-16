Kad ti se jede domaće, a ne da ti se čistiti: Bečki šnicl i parmigiana gotovi za 20 minuta uz Kotányi Crispy POH

Svi volimo te zlaćane, hrskave pohance. Neke vraća u djetinjstvo i nedjeljne ručkove kada je cijela obitelj u slast „hruskala“ za stolom, neke u bakinu kuhinju i njene vrijedne ruke koje su spretno valjale meso u smjesu. Realno, pohanje je u većini slučajeva ipak prilično stresno i zahtjevno. Brašno i krušne mrvice lete posvuda, jaja kaplju, prsti su slijepljeni, radna ploha prepuna pribora i posuda, dok padamo s nogu jer sve to skupa traje i traje. A kompletno čišćenje kuhinje tek slijedi.

Bez obzira na to koliko smo vješti u kuhinji, pohanje je do sada bio neuredan proces. Možda baš zato pohamo samo kad moramo. Kad se baš zaželimo bakinog, domaćeg okusa iz djetinjstva i topline obiteljskog objeda. No, vrijeme je da se pozdravite s neredom u kuhinji i uštedite vrijeme! Kotányi se sa svojom novom Crispy POH linijom proizvoda pobrinuo da ovaj inače prilično kompliciran postupak zamijenimo puno bržim, jednostavnijim i čišćim. Za samo 20-ak minuta dobit ćete savršenstvo! Bečki odrezak hrskav izvana i mekan iznutra, sočna parmigiana prekrivena mozzarellom… Baš kao bakino, a zapravo vaših ruku djelo. Vjerujte nam, toliko je jednostavno da čak i (stariji) školarci mogu pohati. A to je, znamo, važno svim roditeljima koji rade dok su im djeca sama doma.

Kotányijevi pomagači za brzu pripremu savršeno hrskavih pohanaca dolaze u četiri različita okusa i garantiraju uspjeh baš svaki put. Crispy POH Classic je, kao što mu i naziv govori, čisti klasik. Hrskava, zlatna korica s blagim, uravnoteženim začinima koji savršeno pašu uz meso ili ribu. Crispy POH Curry ima tople, aromatične note orijentalnih začina uz blagu pikantnost. Intenzivniji okus, hrskavu teksturu i bogatu aromu koja odlično ide uz piletinu, ribu ili povrće pruža Crispy POH Češnjak, a blažu i savršenu kombinaciju sira i aromatičnog mediteranskog začinskog bilja koje se sjajno slažu s piletinom ili ribom daje Crispy POH Sir i začinsko bilje.

No, jeste li spremni za novi, jednostavniji način pohanja? Kotányi Crispy POH bit će vaš vremeplov u sretne dane djetinjstva za blagovaonskim stolom, a nadamo se da će vam i ova dva recepta koja donosimo u nastavku u tome itekako pomoći.

RECEPT: BEČKA ŠNICLA

Sastojci (za 4 porcije):

4 teleće šnicle, po 100 g

1 vrećica Kotányi Crispy POH – Classic

Ulje, za prženje

Kriške limuna, za posluživanje

Priprema:

Ako je potrebno, odstranite žilice i masnoće s mesa, stavite šnicle na dasku i lagano ih istucite batom za meso. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Svaku šniclu kratko umočite u vodu, a zatim odmah uvaljajte u mješavinu. U tavi zagrijte ulje na 175 °C i pržite meso 3–4 minute sa svake strane dok ne dobije zlatno smeđu boju. Šnicle prebacite na tanjur obložen papirnatim ubrusom kako bi se upio višak masnoće. Bečku šniclu poslužite s kriškom limuna i salatom po izboru.

RECEPT: PILEĆA PARMIGIANA

Sastojci (za 2 porcije):

4 odreska pilećih prsa (400 g)

1 vrećica Kotányi Crispy POH – Češnjak

3 žlice ulja

30 g ribanog parmezana

120 g mozzarelle

250 ml pasirane rajčice

1 žličica češnjaka u granulama

1 žličica suhog origana

½ žličice šećera

Maslinovo ulje

Sol i papar, po ukusu

Svježi bosiljak (po želji, za serviranje)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200 °C. Pileća prsa lagano potucite kako bi bila ravnomjerne debljine. Mozzarellu narežite na ploške. U jednu zdjelicu ulijte 500 ml hladne vode, a u drugu uspite Kotányi mješavinu za pohanje. Svaki komad mesa kratko umočite u vodu, a zatim odmah uvaljajte u mješavinu. U tavi zagrijte ulje na 170 °C i pržite piletinu 3–4 minute sa svake strane, dok ne postane zlatno smeđa. Ocijedite je na cjedilu kako bi se uklonio višak masnoće. U međuvremenu, u malom loncu pomiješajte pasiranu rajčicu, maslinovo ulje, češnjak, origano, šećer, sol i papar. Kuhajte 10–15 minuta na laganoj vatri dok se umak lagano ne zgusne. Prženu piletinu složite u posudu za pečenje. Na svaki komad stavite 1–2 žlice umaka, nekoliko ploški mozzarelle i pospite parmezanom. Zapecite u pećnici 10 minuta dok se sir ne otopi i lagano ne porumeni. Poslužite uz tjesteninu, pire krumpir ili samo svježu salatu i malo bosiljka za svježinu.

Još više besplatnih recepata za savršene i brze pohance, gotove brže nego što može doći dostava, potražite na poveznici: https://www.kotanyi.com/hr/crispy-poh/