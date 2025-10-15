Koju kombinaciju biste nosili? Zagrepčanke odlično nose visoke čizme

Zagrebačka špica je prava modna inspiracija, a dokaz su i ovi outfiti s visokim čižmama

Vrijeme za čizme, a ove jeseni se već posebno istaknuo jedan model. Visoke čizme su ove godine omiljene među ženama, mogu se nositi na apsolutno sve kombinacije - od traperica do elegantnih haljina. Koji modeli su se već pronašli svoje mjesto i kako ih nositi otkrili smo na zagrebačkoj špici. Zagrepčanke visoke čizme nose u različitim kombinacijama, donosimo neke od najboljih sa subotnje špice.

Četiri mlade djevojke odlučile su se za tamne outfite u kojima su čizme glavne zvijezde. Visoke kaubojke odlično izgledaju s trapericama i mini haljinom, dok su se dvije djevojke odlučile za klasične visoke modele. Njihovi outfiti su decentni i vrlo jesenski, a opet su odlično istaknule detalje poput čizama i sunčanih naočala.

Profimedia

Crnokosa ljepotica ipak se odlučila za boje i uzorke, ali i za svjetlije čizme od brušene kože. Savršeno odgovaraju lepršavoj mini haljini s cvjetnom uzorkom. Zeleni dulji sako s prugicama dodatno je istaknuo ovaj look - boje, ali sve je opet decentno i ženstveno.

Goran Horvatinec

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Idealno za početak dana: Pripremite za doručak zobenu kašu koja hrani dušu i tijelo

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Crne lakirane čizme ne moraju biti uvijek u elegantnim kombinacijama i s haljinama, a odlično je to pokazala smeđokosa ljepotica. Potpuno cool pomalo čak i rockersko izdanje s visokim čizmama. Kratke odrezane traperice, bijela majica, crni kaputić su dobitna kombinacija, ali ne bila tako upečatljiva da nema karirane košulje zavezane oko struka. Outfit koji dokazuje da visoke lakirane čizme mogu biti prave zvijezde u različitim outfitima.

Goran Horvatinec

Još jedna odlična kombinacija s visokim čizmama. Dvije djevojke pokazale su kako nositi crne visoke čizme i mini suknju i kratke hlače uz sakoe. Lijepe i elegantne mlade djevojke koje osvajaju i osmijehom.