Baloneri, parke i bomberice: Stradivarius ima stylish jakne za jesen

Ove sezone trendovi su raznoliki - uz klasike poput balonera i kožnih jakni, u prvi plan dolaze i parke s voštanim efektom u stilu barn jackets te moderne bomber jakne od brušene kože, a odlične modele nudi i popularni Stradivarius

Jakne i baloneri neizostavan su komad svakog jesenskog ormara – praktični, elegantni i svestrani, štite od promjenjivog vremena, ali i zaokružuju svaku kombinaciju s dozom stila. Ove sezone trendovi su uistinu raznoliki, pa svatko može pronaći model koji savršeno pristaje njegovom stilu. Uz bezvremenske klasike poput balonera i kožnih jakni, među najpoželjnijim komadima su i parke s voštanim efektom u stilu barn jackets, kao i bomber jakne od brušene kože koje unose modernu, ležernu notu u jesenske outfite.

Popularni brend Stradivarius i ove jeseni nudi bogatu kolekciju koja spaja trendi dizajn s funkcionalnošću. U njihovoj ponudi mogu se pronaći modeli koji odišu urbanim minimalizmom, ali i oni koji koketiraju s retro ili casual estetikom. Paleta boja tipično je jesenska – dominiraju smeđi i kaki tonovi, bordo, crna i tamnozelena, koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe.

Bez obzira tražiš li klasičan baloner za posao, udobnu parku za šetnje po kiši ili kratku jaknu od brušene kože za večernji izlazak, Stradivarius ove sezone nudi ponešto za svačiji stil i ukus. Naših 11 favorita izdvajamo u nastavku.

