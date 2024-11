Ledo na još jednoj zabavnoj kulinarskoj radionici pokazao ovosezonske novitete

Ledo je u sklopu još jedne kulinarske radionice predstavio svoje ovosezonske novitete, a pod stručnim vodstvom chefice Ivane Bekavac sudionici su imali priliku naučiti kako s malo kreativnosti brzo pripremiti ukusna i hranjiva jela koristeći Ledove proizvode.

“Uživam surađivati s ljudima koji pokazuju interes za kuhanje, a posebno me raduje prilika da razbijem mit prema kojem je priprema ukusnih i uravnoteženih jela dugotrajna, komplicirana i rezervirana samo za profesionalce. Iznimno me veseli kada sudionici steknu novo znanje, promijene perspektivu ili otkriju korisne savjete koje će s lakoćom primijeniti u vlastitoj kuhinji. Smatram da s kvalitetnim sastojcima svatko može kreirati ukusan obrok, a uvjerena sam da smo to danas i potvrdili”, istaknula je Ivana Bekavac.

Tijekom radionice sudionici su se uvjerili da s Ledovim proizvodima i uz minimalno iskustvo mogu brzo pripremiti obrok koji je ukusan, hranjiv i jednostavan za pripremu. Chefica Ivana Bekavac pomogla je praktičnim savjetima i tehnikama, pomažući sudionicima u otkrivanju novih mogućnosti u kuhanju, te ih inspirirala za primjenu naučenog u svakodnevnom kuhanju.

Kada je riječ o zamrznutoj hrani, Ledo uvijek potvrđuje da je lider na tržištu i da prati potrebe svojih potrošača, stoga u bogatom asortimanu ribe, slatkih i slanih tijesta te voća i povrća svatko može pronaći nešto za sebe.

“Kao predvodnici u inovacijama, usmjereni smo na razvoj proizvoda koji olakšavaju svakodnevicu modernog života, istodobno omogućavajući uživanje u hranjivim i uravnoteženim obrocima. U tu se filozofiju savršeno uklapaju i novi Ledovi proizvodi koje su danas kao glavnu namirnicu pripremali sudionici kulinarske radionice – novi okusi iz svima omiljene linije Veggie Love te Morsko blago, inovativan panirani proizvod osmišljen za najmlađe. Radionicama koje organiziramo želimo pokazati raznolikost upotrebe naših proizvoda, istaknuti njihovu jednostavnost i savjetima profesionalnih kuhara potaknuti sudionike da sami eksperimentiraju s pripremom kreativnih i nutritivno bogatih jela”, poručila je Ivana Miličić, brend menadžerica za zamrznutu hranu u Ledu.

Noviteti koji svaku pripremu jela čine toliko jednostavnom

Ovaj su put na radionici u fokusu bile nove Veggie Love mješavine, savršene za one koji žele autentične okuse europskih kuhinja Korzike, Sardinije i Skandinavije. Svaka od njih kombinacija je unaprijed začinjenog povrća i krumpira, priprema se u pećnici i nosi oznaku “Živjeti zdravo” kao potvrdu nutritivne vrijednosti. Osim ukusnih mješavina, sudionici su pripremali različite vrste ribljih specijaliteta, od kojih se posebno istaknuo novi Ledov proizvod Morsko blago. Premda posebno osmišljen za djecu, zabavni morski oblici zvjezdica, sidara i ribica osvojili su prisutne jer je ovaj hrskavi snack prirodnog okusa ribe i zanimljivog izgleda bogat bjelančevinama te je ponosni nositelj oznake MSC, što potvrđuje da je riba koja se koristi u ovom proizvodu iz održivih izvora.

Kada govorimo o novitetima iz Leda, moramo naglasiti i da svima omiljene Ledolette stižu u novim okusima – sir-špinat i Mexicana. Ledolette sir-špinat kombinacija su kremastog sira i špinata koji se skladno nadopunjuju u slojevima Ledova lisnatog tijesta, a Ledolette Mexicana spoj su hrskavog tijesta i bogatog pikantnog nadjeva. Također, sve Ledolette od sada stižu u većim, praktičnijim pakiranjima od 800 g, idealnim za obiteljska druženja. Baš kao i novi Mini hot dog, praktični zamamni zalogaji od lisnatog tijesta i sočne pileće hrenovke, koje također možete pronaći u obiteljskom pakiranju od 700 grama.

