IBeauty Day by Extravagant - poslijepodne posvećeno ljepoti
Iva Berišić riječka je vizažistica i jedna od najpoznatijih hrvatskih make up stručnjakinja koju krase i iznimna simpatičnost i profesionalnost. Njene su radionice i tečajevi diljem Hrvatske uvijek rado posjećeni, a 17.svibnja u Event rooms gardenu opatijskog Amadria park Hotela Continental svoje će znanje prenijeti svim zaljubljenicama u beauty svijet.
Learn & Look Masterclass radionica dio je beauty spektakla IBeauty Day by Extravagant koji je prošle godine oduševio brojnu publiku, a ove godine nastavlja s još bogatijim i zanimljivijim sadržajem.
“Očekuju vas nova iznenađenja, najnoviji proizvodi i još bogatiji sadržaj iz svijeta ljepote. Nakon prekrasnog prvog masterclassa kojeg svi još uvijek pamte vjerujemo da ćemo ovaj put podići ljestvicu još više! Očekujemo velik broj zaljubljenica u modu, ljepotu i omiljene beauty proizvode, spremnih za inspiraciju, učenje i uživanje! Pripremili smo i neka nova iznenađenja. Vidimo se!” izjavila je Iva Berišić.
Osim masterclassa, sudionici će uživati u predstavljaju brojnih make up i beauty noviteta, poput parfema u stiku „Vivi“ doktorice Vivian Jurković i proizvoda tvrtke Revelo te beauty talku gdje će Marko Cuccurin, Marjeta Kessler i Danijela Arbutina podijeliti svoja iskustva iz ovog svijeta.
Nestrpljivo se iščekuje i gostovanje intrigantnog dizajnera Jurja Zigmana i njegov prodajni korner.
Maja Uremović, glavna urednica portala Extravagant iznimno se veseli ovom događaju: „Nakon prošlogodišnjeg izdanja koje je bilo apsolutno fantastično, s veseljem najavljujemo novi Ibeauty day by Extravagant! Ponovno se okupljamo uz najnovije trendove u svijetu ljepote i ekskluzivni make-up masterclass koji će vas oduševiti. Pridružite nam se u još jednom danu posvećenom beauty temama i doznajte sve tajne industrije o kojima se priča.”
Ulaznice po cijeni od 110 eura uključuju masterclass Ive Berišić, bogati brunch by Continental, koktele by Aura, fantastičan goodie bag prepun make up i beauty proizvoda te certifikat o sudjelovanju.
U goodie bagu nalaze se brojni bestselleri brendova JN Beauty, Catrice, Keune, noviteti tvrtke Delmerion te mnogi drugi must have kozmetički proizvodi.
Ulaznice su dostupne na stranicama Entria.