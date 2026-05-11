IBeauty Day by Extravagant - poslijepodne posvećeno ljepoti

Extravagant i Iva Berišić organiziraju još jedan IBeauty Day by Extravagant

Iva Berišić riječka je vizažistica i jedna od najpoznatijih hrvatskih make up stručnjakinja koju krase i iznimna simpatičnost i profesionalnost. Njene su radionice i tečajevi diljem Hrvatske uvijek rado posjećeni, a 17.svibnja u Event rooms gardenu opatijskog Amadria park Hotela Continental svoje će znanje prenijeti svim zaljubljenicama u beauty svijet.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Learn & Look Masterclass radionica dio je beauty spektakla IBeauty Day by Extravagant koji je prošle godine oduševio brojnu publiku, a ove godine nastavlja s još bogatijim i zanimljivijim sadržajem.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

“Očekuju vas nova iznenađenja, najnoviji proizvodi i još bogatiji sadržaj iz svijeta ljepote. Nakon prekrasnog prvog masterclassa kojeg svi još uvijek pamte vjerujemo da ćemo ovaj put podići ljestvicu još više! Očekujemo velik broj zaljubljenica u modu, ljepotu i omiljene beauty proizvode, spremnih za inspiraciju, učenje i uživanje! Pripremili smo i neka nova iznenađenja. Vidimo se!” izjavila je Iva Berišić.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Osim masterclassa, sudionici će uživati u predstavljaju brojnih make up i beauty noviteta, poput parfema u stiku „Vivi“ doktorice Vivian Jurković i proizvoda tvrtke Revelo te beauty talku gdje će Marko Cuccurin, Marjeta Kessler i Danijela Arbutina podijeliti svoja iskustva iz ovog svijeta.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Nestrpljivo se iščekuje i gostovanje intrigantnog dizajnera Jurja Zigmana i njegov prodajni korner.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Maja Uremović, glavna urednica portala Extravagant iznimno se veseli ovom događaju: „Nakon prošlogodišnjeg izdanja koje je bilo apsolutno fantastično, s veseljem najavljujemo novi Ibeauty day by Extravagant! Ponovno se okupljamo uz najnovije trendove u svijetu ljepote i ekskluzivni make-up masterclass koji će vas oduševiti. Pridružite nam se u još jednom danu posvećenom beauty temama i doznajte sve tajne industrije o kojima se priča.”

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Ulaznice po cijeni od 110 eura uključuju masterclass Ive Berišić, bogati brunch by Continental, koktele by Aura, fantastičan goodie bag prepun make up i beauty proizvoda te certifikat o sudjelovanju.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

U goodie bagu nalaze se brojni bestselleri brendova JN Beauty, Catrice, Keune, noviteti tvrtke Delmerion te mnogi drugi must have kozmetički proizvodi.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Ulaznice su dostupne na stranicama Entria.

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek

Extravagant, Lana Polić, Marin Ćuk Vurnek