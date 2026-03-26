Hrvatski Telekom prvi u Hrvatskoj dobio najviše nacionalno priznanje za održivo poslovanje

Hrvatski Telekom svoju održivost gradi kroz tri ključna područja: klimatske promjene, učinkovito korištenje resursa i uključivost, uz naglasak na digitalnu uključivost

Više od 1,2 milijarde eura ulaganja u infrastrukturu u pet godina

100% električne energije iz obnovljivih izvora i nulte emisije u vlastitim operacijama

AI i digitalne vještine dostupne građanima kroz nacionalne edukativne programe

Hrvatski Telekom postao je prva kompanija u Hrvatskoj kojoj je dodijeljen Zlatni HRIO, najviše nacionalno priznanje za održivo poslovanje. Riječ je o priznanju koje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) dodjeljuje kompanijama koje ispunjavaju najviše standarde održivosti i ostvaruju dugogodišnje, mjerljive rezultate. Hrvatski Telekom to potvrđuje konkretnim iskoracima, od ulaganja u modernu mrežu i smanjenje emisija do razvoja kružnog gospodarstva i digitalnih vještina građana.

Takav pristup održivosti u Hrvatskom Telekomu dio je svakodnevnog poslovanja, a o napretku u području okoliša, društva i upravljanja izvještava već 22 godine. „Održivost je za nas način na koji vodimo kompaniju. Zato održive prakse ugrađujemo u sve razine poslovanja i donošenja odluka, s jasnim ciljevima i mjerljivim rezultatima. Vjerujemo da takav pristup kompaniji donosi dugoročnu otpornost i uspjeh“, izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

Upravo takva dosljednost i konkretni rezultati prepoznati su i kroz dodjelu Zlatnog HRIO priznanja. Tim povodom poruku je dala i Mirjana Matešić, direktorica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj: „HRIO certifikat predstavlja potvrdu da je kompanija ispunila sve zahtjeve tražene HRIO metodologijom te da je točnost navoda provjerena od strane stručnog auditorskog tima. HT je kao nositelj Zlatnog HRIO certifikata u najvišem vrhu odgovornog i održivog poslovanja u Republici Hrvatskoj.“

U području klimatskih promjena HT kontinuirano ulaže u modernizaciju mreže i energetski učinkovitije tehnologije, uključujući razvoj optičke i 5G infrastrukture. Od 2021. godine koristi 100 posto električne energije iz obnovljivih izvora, a 2025. ostvario je nultu stopu emisija stakleničkih plinova u vlastitim operacijama. Dugoročni je cilj potpuna klimatska neutralnost kroz cijeli lanac vrijednosti do 2040. godine. Korištenjem „zelene“ električne energije HT je u razdoblju od proteklih pet godina spriječio nastanak 97 tisuća tona CO2 emisija.

Sklopljen je i prvi vPPA u Hrvatskoj čime HT pokriva oko 45 posto vlastitih godišnjih potreba za električnom energijom. „Ovime smo osigurali manje CO2 emisija i stabilnost troška energije te smo također izravno potaknuli izgradnju nove vjetroelektrane u Hrvatskoj, čime ne osiguravamo samo vlastitu energetsku tranziciju, već pomažemo i širem razvoju obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj“, istaknuno je član Uprave za financije Matija Kovačević te je dodao kako su sustavna ulaganja u modernizaciju mreže lani doprinijela 10 postotnom poboljšanju energetskog intenziteta.

Važan iskorak Hrvatski Telekom ostvaruje i u odgovornom upravljanju resursima. Kroz platformu „Poziv koji ne propuštaš“ i kružne poslovne modele potiče građane na pravilno zbrinjavanje i ponovno korištenje elektroničkih uređaja, a do sada je prikupljeno više od 100 tisuća uređaja, čime HT smanjuje elektronički otpad i potiče održivije potrošačke navike.

Istodobno programima „AI ti to možeš“ i „Alati za moderno doba“ snažno ulaže u digitalnu uključivost, omogućujući građanima jednaku dostupnost, razvoj digitalnih vještina i razumijevanje novih tehnologija. Kroz program „AI ti to možeš“ do sada se educiralo više od 140 tisuća ljudi, a video sadržaji su ostvarili više od 1,3 milijuna pregleda. Program „Alati za moderno doba“, usmjeren na djecu i mlade, do kraja školske godine obuhvatit će oko 6.500 djece iz 219 osnovnih škola u 19 županija.

Razvoj digitalne infrastrukture ključan je preduvjet svih tih inicijativa, ali i konkurentnosti gospodarstva u cjelini. Hrvatski Telekom svake godine gradi optičku mrežu za više od 100 tisuća novih kućanstava, a danas je optika dostupna u svim županijama i u 189 gradova i naselja. Paralelno sudjeluje i u projektima sufinanciranima sredstvima Europske unije, čime dodatno smanjuje digitalni jaz.

„Digitalna infrastruktura temelj je razvoja gospodarstva i kvalitete života građana, od brzog i pouzdanog interneta do razvoja novih digitalnih usluga i umjetne inteligencije. U posljednjih pet godina uložili smo više od 1,2 milijarde eura u razvoj mreže i tehnologije, a samo prošle godine 268,4 milijuna eura. Zahvaljujući tim ulaganjima širimo optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske, uključujući i ruralna područja, te dostupnost AI alata i rješenja svima u Hrvatskoj, čime omogućujemo bolju povezanost, nove poslovne prilike te ravnomjerniji i inkluzivniji digitalni razvoj zemlje“, rekao je Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma.

S rastom digitalizacije više je i sigurnosnih izazova, zbog čega je kibernetička sigurnost jedno od najaktualnijih pitanja. HT Grupa je centar izvrsnosti za kibernetičku sigurnost za cijelu Deutsche Telekom Europe te kroz sigurnosno operativni centar štiti više od 150 organizacija iz raznih sektora i svih veličina. U posljednje dvije godine HT i Combis obradili su više od 4.300 potencijalnih prijetnji te spriječili 63 ozbiljna kibernetička napada visoke i kritične razine.

Snažan fokus na održivost, ulaganja i inovacije prepoznat je i na tržištu. Hrvatski Telekom jedna je od najvrjednijih kompanija na Zagrebačkoj burzi, s tržišnom kapitalizacijom od oko 3,1 milijarde eura i više od 146 tisuća dioničara. Stabilno poslovanje i visoki standardi korporativnog upravljanja osiguravaju kontinuirano povjerenje investitora i dugoročnu vrijednost za dioničare.