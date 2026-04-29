Gala premijera filma 'Vrag nosi Pradu 2' pretvorila Zagreb u modnu metropolu

Zagreb je disao u ritmu visoke mode u ekskluzivnom ambijentu Kaptol Boutique Cinema gdje je održana gala premijera filma Vrag nosi Pradu 2, događaj koji je na jednu večer spojio svijet filma, luksuza i modne moći u iskustvo dostojno globalnih metropola

Zagreb je zasjao u znaku visoke mode i filma: ekskluzivna gala premijera dugoočekivanog nastavka kultnog hita, Vrag nosi Pradu 2, u distribuciji Blitz filma, održana je u prestižnom kinu Kaptol Boutique Cinema. Riječ je o jednom od najiščekivanijih filmskih događaja godine koji donosi povratak u svijet nemilosrdne mode, ambicije i glamura koji je osvojio publiku diljem svijeta.

Dvadeset godina nakon što je original redefinirao odnos mode i pop-kulture, nastavak dolazi s istom dozom samopouzdanja — ali i s ambicijom da ode korak dalje. A Zagreb je to prepoznao od prvog koraka na crvenom tepihu.

Uzvanici su, inspirirani estetikom filma, demonstrirali visoku razinu modne pismenosti: od arhitektonskih silueta i couture referenci do hrabrih statement komada koji bi bez problema prošli i na pariškom tjednu mode. Drugim riječima — nitko nije došao igrati na sigurno. Mnogi su stigli u svojim najupečatljivijim izdanjima, inspirirani estetikom filma, pretvarajući crveni tepih u pravu modnu pistu.

Bojan Zibar

Među uzvanicima su se istaknuli Tihana Harapin Zalepugin, čija prisutnost već desetljećima definira domaću modnu scenu, zatim Aleksandra Dojčinović s prepoznatljivim potpisom suvremene ženstvenosti, kao i Renata Končić Minea, koja je večeri dala dozu glamura i lakoće. Stilsku notu dodatno su oblikovali Marko Grubnić i Nenad Korkut, dok su modni senzibilitet večeri upotpunili Ivan Tandarić, renomirani hair stylist Zvonimir Franić i make-up artist Karlo Rusan. U tom pažljivo stiliziranom društvu, dodatnu dinamiku donijeli su Iva Majoli i Neven Ciganović, dok su Jelena Veljača, Dalibor Petko, Antonia Ćosić, Mirjana Mikulec, Meri Goldašić, Elena Dizdar, Luka Lajić i Patricia Vodopija svojim dolaskom dodatno podigli energiju večeri, potvrdivši status događaja kao ključnog društvenog i modnog trenutka sezone.

Bojan Zibar

Unutrašnjost kina transformirana je u sofisticirani modni set. Vizuali, rasvjeta i scenografija bili su na razini globalnih premijera, s jasnom namjerom da iskustvo ne završi ulaskom u dvoranu, već da traje od prvog koraka do posljednjeg kadra.

Publika je imala priliku među prvima pogledati film u ekskluzivnoj atmosferi, a reakcije su bile više nego pozitivne – spoj nostalgije i svježeg pristupa oduševio je i dugogodišnje fanove i novu generaciju gledatelja. Impresivna glumačka i autorska ekipa predvođena je trostrukom oskarovkom Meryl Streep, uz Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyjem Tuccijem, kojima su se pridružila i nova, izrazito snažna imena poput Kennetha Branagha, Lucy Liu i Justina Therouxa. Dodatni sjaj dali su globalna ikona Lady Gaga, kao i ključne figure modne industrije, među kojima Donatella Versace i Marc Jacobs.

Bojan Zibar

Film režira David Frankel, dok scenarij potpisuje Aline Brosh McKenna, autorica originalnog filmskog hita.

Vrag nosi Pradu 2 u distribuciji Blitz filma stiže u domaća kina od 29. travnja a ulaznice su u prodaji.

