Druga epizoda 'Dosjea Jarak' stiže na RTL! Andrija Jarak najavljuje: 'Bit će još intrigantnija za gledatelje'

Druga epizoda nove sezone 'Dosjea Jarak' stiže na RTL u petak, 1. svibnja od 21.15 sati. U drugom dijelu priče o Srđanu Mlađanu govore, između ostalih, psihijatar Herman Vukušić, Mlađanov tadašnji odvjetnik Silvije Degen te tadašnji inspektor Enes Toromanović

Nova sezona 'Dosjea Jarak' stigla je na RTL i gledatelje ostavila pod dubokim dojmom. U prvoj epizodi o slučaju Srđana Mlađana prikazano je i svjedočanstvo Mlađanovog kuma Željka Bijelića, a koje je u konačnici dovelo do pokretanja novog sudskog procesa. "Oduševljeni smo brojim reakcijama i pohvalama, to nam je poticaj za dalje. Druga epizoda bit će još intrigantnija za gledatelje", ocjenjuje i najavljuje Andrija Jarak. S kolegom Darijem Todorovićem potpisuje dokumentarni true crime serijal o kojem govori cijela regija!

Sasa Cetkovic

Druga epizoda 'Dosjea Jarak' donosi analize stručnjaka, kao i onih koji su aktivno radili na nezapamćenom slučaju o maloljetnom ubojici. U drugoj epizodi o Mlađanovom stanju govorit će psihijatar Herman Vukušić, Mlađanov odvjetnik Silvije Degen, zapovjednik interventne policije u doba ubojstava Damir Komljenović, tadašnji inspektor Enes Toromanović, a pričat će i ljudi koji ga poznaju.

Sasa Cetkovic

Gledatelji će, usto, ekskluzivno saznati detalje o sadržaju Mlađanovih pisama, dnevničkih zapisa te planovima o životu nakon zatvora. Iako su gotovo svi sugovornici suglasni da se radi o iznimno opasnoj osobi, tim 'Dosjea Jarak' uspio je stupiti u kontakt i s jednom osobom koja smatra da se Mlađan pokajao za svoje zločine i da zaslužuje drugu priliku.

