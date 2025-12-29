Fashion&Friends i Fashion Company započinju zimski SALE – popusti do 50%
Zimska sniženja u Fashion&Friends trgovinama uključuju atraktivan izbor poznatih svjetskih i lifestyle brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden, kao i brojni drugi modni favoriti.
Zimsko sniženje donosi bogat izbor modnih komada– od toplih jakni, kaputa i pletiva, preko urbanih dnevnih kombinacija i sportskih modela, do obuće i modnih dodataka koji prate svaki stil i tempo života. U ponudi su tenisice, čizme, torbe, ruksaci, modni dodaci i statement komadi poput bundi i kaputa koji spajaju funkcionalnost i trend. Fashion&Friends i Fashion Company okupljaju raznoliku selekciju brendova koja omogućuje kupcima da na jednom mjestu pronađu sve – od casual i sportskih linija do premium komada – po posebno povoljnim cijenama.
Kupnja je dostupna online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.
Zimski SALE započinje 27. prosinca i traje do isteka zaliha, stoga je ovo idealan trenutak za pametnu kupnju uz vrhunsku ponudu i značajne popuste.
