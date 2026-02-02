Horoskop za utorak: Ovnovi će unijeti svježinu u spavaću sobu, a vage neka slušaju svoje srce

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Imat ćete vrlo originalne zamisli na temu erotike i seksa. Druga strana će vas slijediti u stopu. POSAO: Dan je odličan za svaku vrstu inventure. Ako ima ikakvih zaostataka, rješavat ćete ih. ZDRAVLJE&SAVJET: Izborite se za ono što vam pripada.

Bik

LJUBAV: Teško da ćete se danas moći staviti u položaj druge strane. Osjećat ćete se frustrirano jer će nedostajati razumijevanja. POSAO: Imate potrebu da se privremeno povučete. Neki će poći na kraći godišnji odmor, a oni koji rade, tek će odrađivati posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svom karakteru.

Blizanci

LJUBAV: Izgledan je dobar provod s prijateljima. Neki će među njima ili preko njih sresti novu ljubav. POSAO: Samostalne profesije danas će razmišljati o smislu onog što rade. Neka odluke ostave za sutra kad će im sve biti jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se propuha.

Rak

LJUBAV: Možda će vam se učiniti da previše popuštate voljenoj osobi, ali sve što dopustite donijet će vam sreću obojima. POSAO: Vaši nadređeni vjerojatno će analizirati situaciju i usmjeravati je tako da ona mijenja vaš status. Na bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne znate dokle možete dogurati.

Lav

LJUBAV: Nastavlja se faza ljubavnih promašaja. Pokušajte sve primati mirno i bez raspravljanja. Budite strpljivi. POSAO: Izbjegavajte isticati svoje zasluge kao glavne. Radije istaknite postignuća cijele grupe ljudi s kojim radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemate smisla za hijerarhiju.

Djevica

LJUBAV: Intenzivirat će se komunikacija između vas i osoba suprotnog spola. Oni koji su još sami zateći će se u šarmantnom društvu. POSAO: Ako vas netko uznemirava, nemojte uzvraćati istom mjerom. Budite profesionalni, pa će se kad tad postidjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na ples.

Vaga

LJUBAV: Obuzet će vas emocije kojim se najbolje prepustiti. Vaše srce bit će vam sasvim jasan putokaz što treba učiniti. POSAO: Nije sporno da ste vi zaslužni za uspjeh, ali je sporno koliko ste zaslužni. Možda će se to mjeriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige.

Škorpion

LJUBAV: Odličan je dan za izlaske, zabave, provode i nova poznanstva. Sve u vezi toga ići će vam na ruku. Pokrenite se. POSAO: Bit ćete sigurni u svoja djela i nastojat ćete izvesti plan do kraja, ali to će biti prilično naporno. Računajte s tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Slušajte svoj unutrašnji glas.

Strijelac

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati ako se danas primirite imalo povučete u osamu, odnosno dalje od ljubavnih akcija. POSAO: Snagom duha i sjajnim idejama vi ćete nadilaziti umor i stalne zahtjeve koji vam možda i nisu zanimljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite se.

Jarac

LJUBAV: Bit ćete slabi na svoje prijatelje zbog kojih ćete potrošiti koju kunu više. Neka vam ne bude žao, makar partner prigovorio. POSAO: Na pomolu su neke odluke koje će vam promijeniti 'sitnice' u radnoj sredini. Najavljuje se novi ustroj ili slično. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam predah.

Vodenjak

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, popričajte s dragim ljudima ili voljenom osobom. POSAO: Oni koji rade s mladima bit će na dobitku. Svi ostali danas će zabavljati kolege na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: U pravu ste kad njegujete prirodnost.

Ribe

LJUBAV: Osjećat ćete da bi ovaj dan mogao biti dobar za partijanje, a zna se što ide uz to. Mnogo osoba suprotnog spola. POSAO: Vjerojatno ste na putu koji vas veseli. Sklapate poslove s nešto napora, ali se u isto vrijeme i zabavljate. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite blagi.

