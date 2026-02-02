Brzo tijesto za pizzu bez kvasca koje uspijeva svaki put

Kada vam se jede pizza, a nemate vremena čekati da tijesto naraste, tijesto za pizzu bez kvasca idealno je rješenje. Ovi jednostavni i brzi recepti omogućuju vam da u samo nekoliko minuta pripremite mekanu i ukusnu podlogu, bez dugog procesa dizanja tijesta. Savršeni su za spontane obroke, brze večere ili trenutke kada želite domaću pizzu bez puno kompliciranja

Pizza je jedno od onih jela koje nadilazi kulture i granice, univerzalno voljeni obrok koji spaja obitelj i prijatelje. Nije ni čudo što ima i svoj dan, deveti veljače, kada se diljem svijeta slavi Svjetski dan pizze. No, što kada vas uhvati neodoljiva želja za toplom, hrskavom pizzom, a nemate vremena čekati satima da se klasično tijesto digne? Rješenje je jednostavnije nego što mislite i skriva se u namirnicama koje vjerojatno već imate u kuhinji. Tijesto za pizzu bez kvasca, ili kako se kolokvijalno kaže, bez germe, postalo je pravi hit zbog brzine i lakoće pripreme.

Glavna prednost ovakvog tijesta je, naravno, ušteda vremena. Dok se klasično tijesto s kvascem mora dizati najmanje sat do dva, ova je verzija spremna za pečenje za manje od petnaest minuta. Osim toga, idealno je za osobe koje izbjegavaju kvasac zbog intolerancije, nadutosti ili drugih zdravstvenih razloga. Umjesto kvasca, ulogu "podizača" preuzima prašak za pecivo, sastojak koji djeluje trenutačno u dodiru s vlagom i toplinom, osiguravajući laganu i prozračnu teksturu.

Kako napraviti tijesto za pizzu bez kvasca (germe)

Najpopularnija i mnogima najdraža verzija brzog tijesta za pizzu bez kvasca je ona koja koristi grčki jogurt. Mliječna kiselina iz jogurta ne samo da daje blagu, ugodnu notu okusu, već i omekšava gluten u brašnu, čineći tijesto iznimno podatnim i lakim za rad. Rezultat je korica koja je savršeno mekana iznutra, a hrskava na rubovima.

Unsplash

Recept s grčkim jogurtom

Ovaj recept s grčkim jogurtom postao je internetska senzacija upravo zbog svoje jednostavnosti.

Sastojci:

300 g glatkog brašna

1 žličica soli

2 žličice praška za pecivo

200 ml čvrstog grčkog jogurta

2 žlice maslinovog ulja

Priprema:

U velikoj posudi dobro promiješajte suhe sastojke (brašno, sol i prašak za pecivo) kako bi se prašak za pecivo ravnomjerno rasporedio.

Dodajte čvrsti grčki jogurt i maslinovo ulje.

Sastojke prvo povežite kuhačom, a zatim rukama umijesite glatko i mekano tijesto. Dovoljno je mijesiti minutu ili dvije, samo dok se sve ne sjedini u kompaktnu kuglu.

Iako nema kvasca, preporučuje se ostaviti tijesto da odmori desetak minuta. Time će se gluten opustiti, a tijesto će biti lakše razvaljati.

Pexels

Recept s vodom i uljem

Ako nemate jogurt pri ruci, postoji jednako učinkovita alternativa koja koristi samo vodu i ulje. Takvo tijesto dat će nešto tanju i hrskaviju, gotovo prhku koricu, sličnu onoj u rimskim pizzerijama. Ova metoda, detaljno objašnjena u brojnim vodičima za početnike, idealna je za ljubitelje tanke i izrazito hrskave podloge.

Sastojci:

300 g brašna

1 žličica praška za pecivo

1/2 žličice soli

180 ml mlake vode

3 žlice maslinovog ulja

Priprema:

U posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol.

Postupno dodajte mlaku vodu i maslinovo ulje te umijesite tijesto.

Mijesite dok ne dobijete glatku kuglu i ostavite je kratko da odmori prije valjanja.

Za koju god se verziju odlučili, ključ uspjeha leži u nekoliko trikova. Pećnicu uvijek zagrijte na najvišu moguću temperaturu, idealno 250 °C, zajedno s limom za pečenje. Vruć lim će odmah početi peći donji dio tijesta, osiguravajući savršeno hrskavo dno. Tijesto razvaljajte što tanje, na debljinu od svega nekoliko milimetara, jer se neće značajno napuhnuti tijekom pečenja. Također, pripazite da ne pretjerate s nadjevom. Previše umaka ili teških sastojaka može opteretiti tanku koricu i spriječiti je da se ispeče do kraja.

Domaća pizza ne mora biti kompliciran i dugotrajan proces. S ovim jednostavnim receptima, ukusan obrok može biti na vašem stolu za manje od pola sata, pretvarajući svaku večer u malu proslavu omiljenog svjetskog jela.