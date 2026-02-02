CineStar Cinemas, dio Blitz Grupe, prodao 378 007 ulaznica za film Svadba i ostvario rekordan box office 2.740.374 eura

Ovaj rezultat postignut je u 29 CineStar multiplex kina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji raspolažu s ukupno 180 dvorana i više od 26.000 sjedala

Najveći kinoprikazivač u regiji CineStar Cinemas, dio Blitz Grupe, ostvario je povijesni rezultat - od zagrebačke premijere 20. siječnja 2026. do nedjelje 1. veljače 2026. prodao je 378 007 ulaznica, uključujući i pretprodaju, za film Svadba, uz rekordan prihod u iznosu od 2.740.374 eura.

Ovaj izniman rezultat postignut je u 29 CineStar multiplex kina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, koji raspolažu s ukupno 180 dvorana i više od 26.000 sjedala.

Riječ je o najvećem rezultatu koji je jedan kinoprikazivač ikada ostvario u regiji u tako kratkom vremenskom razdoblju – kako po broju prodanih ulaznica, tako i po ukupnom prihodu te prosječnoj cijeni ulaznice.

Time Svadba i CineStar zajedno ulaze u anale regionalne kinoprikazivačke djelatnosti.

Posebno je impresivno što se film tek nalazi na početku prikazivanja, a interes publike i dinamika prodaje upućuju na to da će rezultati i dalje snažno rasti te postaviti nove tržišne rekorde.

Film je režirao Igor Šeregi, a veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbelja, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Snježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić, uz niz istaknutih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić. Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Film distribuira Blitz grupa (Blitz i Duplicato) za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Sloveniju.

O CineStar Cinemas

CineStar Cinemas osnovan je 2003. godine zajedničkim ulaganjem najvećeg njemačkog kinoprikazivača Kieft & Kieft i Blitz Film i Video distribucije, vodećeg distributera filmova u regiji.

Danas CineStar posluje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu s 29 multiplex kina, 180 kino dvorana i više od 26.000 sjedala, uz očekivanih gotovo 5 milijuna prodanih ulaznica godišnje.

Sve to ga čini najvećim i najuspješnijim kinoprikazivačem u regiji.

CineStar je tehnološki i inovacijski lider, a 2017. godine osvojio je prestižnu nagradu ICTA Europe za “Najbolje novoizgrađeno kino” u Europi za CineStar 4DX™ u Mall of Splitu. Međunarodna kinematografska udruga UNIC dodijelila je 2019. godine CineStaru nagradu “Najbolji kinoprikazivač godine” u Europi, uz obrazloženje da je riječ o kompaniji koja podiže ljestvicu u industriji, ostvaruje kontinuirani rast, pruža svojoj publici najbolji mogući kino doživljaj, stavljajući u prvi plan stalnu inovaciju - zbog čega je CineStar i postao jedan od vodećih te najbrže rastućih kino lanaca u regiji i Europi.

Svojoj publici je odavno ponudio najekskluzivnije svjetske kino formate 4DX, ScreenX, Gold Class i IMAX® te je posebno poznat po vrhunskoj tehnologiji, dizajnerskim interijerima, te najudobnijim sjedalima.