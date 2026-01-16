Fashion&Friends i Fashion Company donose novi krug sniženja – popusti do 60 %

U Fashion&Friends trgovinama i dalje vas očekuje bogat izbor renomiranih svjetskih i lifestyle brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden i brojni drugi modni favoriti

Zimska sezona kupovine u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama ulazi u novu fazu – s još atraktivnijim popustima. Novi krug SALE-a donosi sniženja do 60 % na odabrane komade iz kolekcija jesen/zima 2025., pružajući savršenu priliku za nadopunu garderobe kvalitetnim i bezvremenskim komadima po iznimno povoljnim cijenama.

U Fashion&Friends trgovinama i dalje vas očekuje bogat izbor renomiranih svjetskih i lifestyle brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden i brojni drugi modni favoriti.

Promo

Ponuda obuhvaća sve što je potrebno za ostatak zimske sezone, ali i za prijelaz u proljeće. Žene mogu pronaći kvalitetne bunde i kapute, elegantne pulovere, pletivo i modne dodatke, dok muškarce očekuju tople jakne, veste, puloveri te gležnjače i čizme koje spajaju funkcionalnost i stil. U ponudi su i torbe, tenisice, remeni, šalovi i ostali modni dodaci koji zaokružuju svaku kombinaciju.

Fashion&Friends i Fashion Company ponovno potvrđuju svoju poziciju destinacije na kojoj se susreću trend, kvaliteta i raznoliki stilovi – od casual i sportskih linija do premium komada, prilagođenih različitim ukusima i životnim stilovima.

Kupnja je dostupna online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.

Promo

Novi krug zimskog SALE-a s popustima do 60 % traje do isteka zaliha, stoga je ovo idealna prilika za pametnu kupnju, ulaganje u kvalitetne komade i osvježavanje garderobe uz značajne uštede.

FASHION&FRIENDS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

FASHION&FRIENDS JOKER CENTAR, Put Brodrice 6

FASHION&FRIENDS CITY CENTER ONE SPLIT, Vukovarska 207

FASHION&FRIENDS MALL OF SPLIT, Josipa Jovica 93

FASHION&FRIENDS PORTANOVA OSIJEK Svilajska ul. 31a

FASHION&FRIENDS SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

FASHION&FRIENDS TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

FASHION&FRIENDS MAX PULA, Ulica Stoja 14A, Pula

FASHION&FRIENDS OUTLET Designer Outlet Croatia

Promo

CALVIN KLEIN ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

CALVIN KLEIN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

TOMMY HILFIGER MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

TOMMY HILFIGER SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

TOMMY HILFIGER TOWER, Janka Polić Kamova 81A, Rijeka

GUESS ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

GUESS MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

GUESS OUTLET Designer Outlet Croatia

LIU JO ARENA CENTAR, Vice Vukova 6

HUGO MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

HUGO SUPERNOVA, Ul. Akcije Maslenica 1

STEVE MADDEN MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

SUPERDRY MALL OF SPLIT, Josipa Jovića 93

Promo