Fashion&Friends i Fashion Company donose novi krug sniženja – popusti do 60 %
Zimska sezona kupovine u Fashion&Friends i Fashion Company trgovinama ulazi u novu fazu – s još atraktivnijim popustima. Novi krug SALE-a donosi sniženja do 60 % na odabrane komade iz kolekcija jesen/zima 2025., pružajući savršenu priliku za nadopunu garderobe kvalitetnim i bezvremenskim komadima po iznimno povoljnim cijenama.
U Fashion&Friends trgovinama i dalje vas očekuje bogat izbor renomiranih svjetskih i lifestyle brendova među kojima su Guess, Diesel, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Replay, Liu Jo, Desigual, Superdry, UGG, Karl Lagerfeld, Steve Madden i brojni drugi modni favoriti.
Ponuda obuhvaća sve što je potrebno za ostatak zimske sezone, ali i za prijelaz u proljeće. Žene mogu pronaći kvalitetne bunde i kapute, elegantne pulovere, pletivo i modne dodatke, dok muškarce očekuju tople jakne, veste, puloveri te gležnjače i čizme koje spajaju funkcionalnost i stil. U ponudi su i torbe, tenisice, remeni, šalovi i ostali modni dodaci koji zaokružuju svaku kombinaciju.
Fashion&Friends i Fashion Company ponovno potvrđuju svoju poziciju destinacije na kojoj se susreću trend, kvaliteta i raznoliki stilovi – od casual i sportskih linija do premium komada, prilagođenih različitim ukusima i životnim stilovima.
Kupnja je dostupna online na www.fashionandfriends.com, putem Fashion&Friends aplikacije, kao i u svim Fashion&Friends i Fashion Company prodajnim mjestima diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Rijeku, Pulu, Zadar i ostale veće gradove.
Novi krug zimskog SALE-a s popustima do 60 % traje do isteka zaliha, stoga je ovo idealna prilika za pametnu kupnju, ulaganje u kvalitetne komade i osvježavanje garderobe uz značajne uštede.
