Dugoočekivana predstava 'Da sam ja neko', kazališnog i televizijskog glumca te prepoznatljivog regionalnog TV lica – Enisa Bešlagića, sinoć je imala svoju premijeru u Brčkom, u tamošnjem Domu kulture. Riječ je o Enisovoj prvoj samostalnoj autorskoj predstavi, na kojoj je radio sa željom da u nju pretoči čitav svoj život; počevši od svog odrastanja i onoga tko je želio biti pa sve do onoga tko je i što je danas, sa svojih 49 godina života. Da je u tome uspio, svjedoči i oduševljena brčanska publika, koju je tijekom dva sata uspio i nasmijati, ali i rasplakati, zbog čega su ga nerijetko nagrađivali i ovacijama.

''Poslije predstave u Brčkom, imao sam ogromno olakšanje, zato što sam doživio pravu reakciju publike, baš onakvu kakvu sam si negdje i priželjkivao, a to je da ova predstava donese mnogo iskrenih emocija, da bude istinita, da nema viceva, da nema glume, da ja budem ja, u svom originalu, 100 % na sceni i da to publika osjeti, da prepozna tu iskrenost. Oni komentari koji su me najviše oduševili poslije predstave, bili su u stilu ''Enise, ovo nije tvoja predstava, ova predstava je naša. I ova predstava ima sada potpuno novi žanr, tako da, ovo nije ni klasična monodrama, nije ni klasični stand up, ova predstava je misija i mi smo uz tebe.'' Tako da, mogu reći da sam jako sretan i radujem se svakoj narednoj koja dolazi…'' – izjavio je Enis nakon sinoćnje premijere te najavio što očekuje i Zagrepčane, 13. ožujka u velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog:

''Mislim da će ova predstava tek živjeti svoje vrhunce, ovo je predstava koju zaista ne smijete propustiti. I kad to kažem, potpuno sam iskren. Potpuno je drugačija od svih onih koje ste dosad možda navikli gledati.''

Ulaznice za predstavu prigodnu svim generacijama i uzrastima, dostupne su na stranici Lisinskog.

Foto: Armin Kendić