Enis Bešlagić oduševio rasprodanu dvoranu Lisinski s autorskom predstavom 'Da sam ja neko'

Do posljednjeg mjesta ispunjena velika dvorana Vatroslava Lisinskog sinoć je ugostila jednog od omiljenih regionalnih kazališnih i televizijskih glumaca, Enisa Bešlagića, te tako postala mjesto hrvatske premijere njegove prve samostalne autorske predstave 'Da sam ja neko'. Svoj životni put, od odrastanja i onoga tko je želio biti pa sve do onoga tko je i što je danas, Bešlagić je kroz iskrenu i autentičnu priču, punu emocija i svojevrsnog miksa osjećaja, ispričao mnogobrojnoj publici, među kojima su se našli i Enisove kolege i prijatelji, poput Nine Badrić, Vanne, Gibonnija, Zlatka Dalića, Mladena Bodaleca, Tarika i Lejle Filipović, Gordana Jandrokovića, Zdravka Marića, Anice Kovač, Nikše Bratoša, Bože Skoke, Žarka Radića, Gorana Navojeca, Dalibora Petka, Antonije Blaće, Joška Lokasa, Tončice Čeljuske, Dina i Viktorije Rađe, Dine Jelusića, Dubravka Šimenca, Maria Rotha, Minee, Marka Grubnića i Dražena Klarića.

''Sinoć je bilo predivno stajati na sceni ispred svih ovih ljudi koji su došli i podržali me, ispred prijatelja iz raznih država, obitelji… Veliko očekivanje stavljeno je ispred mene i mislim da sam ga uspio opravdati… Poruke koje stižu i čestitke mi govore da se napravila odlična stvar, da ovo zaista nije samo moja predstava, nego da je to neka vrsta misije, da je to naša predstava, ljudi se identificiraju s tom predstavom, s tim situacijama koje ja opisujem kroz svoj život, pronalaze sebe, dijelimo emociju, dijelimo ljubav, dijelimo neko jedinstvo…Obuzele su me emocije i uspio sam ih prenijeti na publiku, a što je najvažnije – izazvao sam i kod njih emocije. Mnogi su rekli da ne znaju tko bi ih ovako sve okupio na jednom mjestu. Bilo je veličanstveno u Lisinskom, predivno, ostvarenje svih mojih snova…

Sada ćemo slagati turneju za neke druge gradove, što tu kod nas, što vani… Predstava sada živi, ona ima svoj put i nadam se da ćemo ju igrati dugo, da je što više ljudi pogleda.'' – izjavio je Enis nakon predstave.

Kao i u svim drugim gradovima, i sinoć je dodijeljena posebna nagrada 'Enisov najsmijeh', koju je s predstave ovaj put ponio Zlatko Dalić, zbog, po Enisovim riječima, količine radosti koju je donio narodu, zbog svoje dobrote i pozitive, kao i profesionalnih uspjeha. Nagrada je djelo umjetnika Ivice Propadala te je dio humanitarne priče.

Zagreb je, nakon Brčkog, Banja Luke i Tuzle, četvrta postaja na Bešlagićevoj turneji s predstavom 'Da sam ja neko', a ispred njega je sada Mostar, gdje je predstava najavljena za 25. ožujka.

Foto: Luka Čop

Foto: Luka Čop

Foto: Luka Čop