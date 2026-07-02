Elle odabrao najbolje beauty proizvode 2026 uz promociju ljetnog broja koji slavi prijateljstvo

U prekrasnom ambijentu zagrebačkog RougeMarin Parka Elle je proslavio dva velika ljetna događaja: proglašenje pobjednika prestižnih Elle Beauty Awards 2026 i ekskluzivnu premijeru novog, ljetnog broja posvećenog prijateljstvu koji je od četvrtka, 2. srpnja 2026., na svim kioscima

Kao i svake godine, hrvatsko izdanje magazina Elle, najpoznatijeg lifestyle magazina na svijetu, proglasilo je najbolje iz svijeta ljepote u protekloj godini. U čak 10 kategorija te 44 podkategorije, nagrade Elle Style Awards 2026 dobili su najkvalitetniji beauty proizvodi, a sve se odvijalo u prekrasnom ambijentu RougeMarin Parka, uz više od 400 uzvanika, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomsku ponudu.

Studio seventy five

Upravo u jednoj takvoj savršenoj ljetnoj kulisi redakcija magazina i web portala Elle.hr okupila je vodeća lica domaće modne, beauty i društvene scene kako bi proslavio dva velika ljetna događaja: proglašenje pobjednika prestižnih Elle Beauty Awards 2026 i ekskluzivnu premijeru novog, ljetnog broja posvećenog prijateljstvu koji je od četvrtka, 2. srpnja 2025. na svim kioscima.

Studio seventy five

Za beauty proizvode glasalo 354.372 čitatelja i 25 članova žirija

Ljepota je mnogo više od trenda; ona je rezultat znanja, istraživanja, vrhunskih sastojaka, promišljenog dizajna i proizvoda koji svakodnevnu rutinu pretvaraju u poseban ritual. Upravo takvu kvalitetu, koja jamči provjerenost, učinkovitost i inspirira svojim inovacijama promiče hrvatsko izdanje Ellea te su posljednjih tjedana čitateljice i čitatelji portala Elle.hr imali priliku glasati za svoje favorite među brojnim beauty proizvodima koji su ih osvojili kvalitetom i rezultatima.

Marko Vuletić

U lipnju 2026. godine svoje je glasove dalo 25 članova žirija te čak 354.372 čitatelja, potvrđujući koliko je hrvatska beauty zajednica angažirana i koliko povjerenja poklanja proizvodima koji doista čine razliku. U svakoj kategoriji tako su dodijeljene dvije nagrade: Elle Beauty Award po izboru čitateljica i Elle Beauty Award po izboru stručnog žirija.

Korina Spevec

Ekskluzivna promocija ljetnog broja posvećenog prijateljstvu

RougeMarin Park jedno je od omiljenih mjesta za ljetna događanja, a njegovo prostrano dvorište s puno hlada, zelenila i ležerna atmosfera stvorili su posebnu kulisu za večer u kojoj je naglasak bio na najboljim beauty proizvodima godine. Za gastronomski dio večeri pobrinuo se Marin Medak, jedan od naših najpoznatijih chefova, koji je za ovu prigodu osmislio poseban ljetni meni.

Marko Vuletić

Osim toga, uzvanici su te večeri prvi u ruke dobili i nešto što do tada nitko izvan redakcije nije vidio: svježe otisnut ljetni broj Elle magazina, posvećenog prijateljstvu. Ako nas je protekla sezona nečemu poučila, to je da su autentični odnosi i podrška onih koje volimo najveći luksuz koji posjedujemo. Zato ljetno izdanje Ellea ne donosi samo najvruće trendove s modnih pista i beauty preporuke za plažu; donosi duboke, iskrene priče o sinergiji, odanosti i bezuvjetnoj podršci.

Studio seventy five

Novi broj donosi štivo osmišljeno baš za ovo doba godine: za plažu, za kavu u hladu, za opušteno poslijepodne... Tu su modne priče, ali i dublji intervjui o prijateljstvima koja mijenjaju život, te vodič kroz najljepše ljetne destinacije. Naslovnicu potpisuje fotograf Marko Vulević pred čijom su kamerom bile modeli Carolin Buchegger i Marija Magdalena Erbus iz agencije Colors Model Management. Editorijal je sniman u uvali Čikat, na jednoj od najluksuznijih lokacija na Jadranu, a u ljetnom broju očekuju vas i vodiči kroz gradove do kojih su avionske karte iz Hrvatske trenutačno među najjeftinijim ponudama u Europi.

Studio seventy five

Od seksa nakon razvoda do priča o inspirativnim ženama

Ovo ljeto Elle vas vodi i u Afriku, Meksiko, na Brač i Kvarner, a na stranicama broja debelog kao knjiga (260 stranica!) i spremnog za plažu (s prijateljicom, kako drugačije) pronaći ćete tekst o seksu nakon razvoda, vodič kroz sve bolesti koje možete pokupiti na plaži i kako ih se najbrže i najefikasnije riješiti, ljetni horoskop, modne trendove, inspirativne editorijale i izloge te temu broja - Žene poput nas: osam punokrvnih žena, četiri seta prijateljica koje zajedno grade i život i posao. Iskreno o prijateljstvu govore Marija Gale, Anja Filipec, Tanja Cerinski Štimac, Ana Matutinović Jurčević, Mirna Bučević, Marijana Zec, Ivana Delalić i Dunja Ivana Ballon.

Studio seventy five

Ljetni Elle je uvijek vibrantan, pun boja i optimizma. Nekako s energijom Sunca svi postajemo sretniji, pjevamo, plešemo i vidimo svjetlo na kraju tunela. Uživajte u ljetu s novim Elleom koji donosi na određeni dio naklade ekskluzivan pokon: najprodavaniji SPF proizvod u Francuskoj – La Rosée Stik za zaštitu od sunca sa uljem marelice SPF50.

Studio seventy five

Studio seventy five

Studio seventy five