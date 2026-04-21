Duška Brčić Šušak osvaja novim singlom s retro prizvukom

'O Tebi Ovisna' spaja suvremenu produkciju i retro atmosferu 60-ih

Talentirana Duška Brčić Šušak, jedna od najupečatljivijih i najperspektivnijih novih imena domaće glazbene scene, sada predstavlja novi singl “O Tebi Ovisna”, otvarajući potpuno novo poglavlje u svom glazbenom izričaju. S novim singlom nastavlja suradnju s autorom i producentom Leom Anđelkovićem te donosi pjesmu koja ne izlazi iz glave već nakon prvog slušanja. Pjesmu prati i vrhunski videospot koji dosljedno prati moderni retro prizvuk pjesme, a potpisuje ga RONDO studio.

RONDO Studio

Nakon emotivnijih i sporijih izdanja, Duška ovoga puta iznenađuje zavodljivim, bržim tempom i razigranom energijom, idealnom za nadolazeće tople i sunčane dane. Autor glazbe, teksta i aranžmana je Leo Anđelković zvan Baltazar, dobitnik nagrade Porin, s kojim je Duška već uspješno surađivala na singlu “Sama”. Njihova kreativna povezanost i međusobno razumijevanje ponovno su rezultirali pjesmom koja spaja zaraznu melodiju, modernu produkciju i suptilni retro jazz prizvuk.

RONDO Studio

“Do sada sam se publici uglavnom predstavljala kroz sporije, emotivnije pjesme, ali ovaj put sam osjetila potrebu napraviti nešto drugačije, energičnije, razigranije i s malo retro jazz vibea. Upravo me ta svježina na prvu osvojila!” poručuje Duška, ističući kako je nastavak suradnje s Anđelkovićem bio prirodan i spontan proces: “S Leom sam već surađivala na pjesmi ‘Sama’, tako da između nas već postoji jedno prirodno razumijevanje i kreativna povezanost. Iz tog razloga nastavak suradnje nije bio nikakav izazov, naprotiv, bio je čisti gušt i uživanje. Vrlo brzo smo kliknuli oko ideje i smjera, i nije nam trebalo dugo da zajedno stvorimo ‘O Tebi Ovisna’”, zaključila je Duška Brčić Šušak.

RONDO Studio

Uz singl stiže i vrlo upečatljiv spot u modernom retro štihu, u kojem je Duška u glavnoj ulozi s vrhunskim stylingom u stilu 60-ih godina prošlog stoljeća. Sami spot potpisuje RONDO studio, a iza kamere stoji tim vrhunskih kreativaca: režiju i montažu potpisuje Matija Krstičević, direktor fotografije je Marko Milohnić, dok je kolor korekciju radio Franjo Gundulčić. Za styling i make up zaslužne su Nikolina Krupec i Tena Zovak.

“Ova pjesma nosi jednu posebnu energiju i vjerujem da će je publika prepoznati, ne samo kroz slušanje, nego i kroz vizualni doživljaj. Nadam se da će slušatelji i gledatelji osjetiti tu emociju, slobodu i vibru koju smo mi imali dok smo je stvarali”, poručila je talentirana Duška.

RONDO Studio

Ova iznimno talentirana pjevačica iz Sinja nedavno je zaplijenila pažnju svojim nastupom na dodjeli nagrada Cesarica, gdje je u čast Jasni Zlokić otvorila ceremoniju te pjevala zajedno s Jakovom Jozinovićem, Anom Uršulom Najev te legendarnom Jasnom.

Duška će “O Tebi Ovisna” premijerno izvesti uživo 29. svibnja na svom nadolazećem samostalnom koncertu u zagrebačkom Klubu kazališta Komedija - Kontesa. Koncert pod nazivom “Duška priča priču kroz pjesmu” predstavlja njezino osobno glazbeno putovanje kroz pjesme koje su ju oblikovale, inspirirale i pratile kroz odrastanje, a ulaznice su dostupne u prodaji online na ulaznice.hr te na blagajni Kluba Kazališta Komedija.

S pjesmom “O Tebi Ovisna”, Duška potvrđuje svoj umjetnički rast i hrabrost da istražuje nove zvukove, donoseći publici svjež, zarazan i estetski zaokružen glazbeni doživljaj.