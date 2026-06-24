Doc.dr.sc. Vesna Ramljak otkrila što žene najčešće zanemaruju kada je riječ o raku dojke

U podcastu Vox Medicus istaknula važnost ranog otkrivanja raka dojke, individualiziranog liječenja i bolje podrške onkološkim pacijenticama

Rak dojke i dalje je najčešći zloćudni tumor kod žena, no zahvaljujući napretku dijagnostike, liječenja i preventivnih programa smrtnost od ove bolesti značajno je smanjena. U najnovijoj epizodi podcasta Vox Medicus doc.dr.sc. Vesna Ramljak govori o prevenciji, dijagnostici, liječenju, oporavku te izazovima s kojima se suočavaju oboljeli i njihove obitelji. Donosimo stručne savjete, primjere iz prakse i poruke nade. Doc.dr.sc. Vesna Ramljak, specijalistica je kliničke citologije u KBC-u Sestre milosrdnice i poliklinici SIAI, specijalizirana za tumore dojke i štitnjače te je na čelu udruge Europa Donna Hrvatska.

Govoreći o važnosti ranog otkrivanja bolesti, dr. Ramljak upozorila je kako rak dojke često ne daje jasne simptome te da se promjena ne može uvijek napipati samopregledom.

"Nažalost, puno puta se rak dojke ne pipa. Upravo zato žene trebaju redovito odlaziti na preventivne preglede i onda kada nemaju nikakve simptome", naglasila je.

Vox Medicus

Posebno je istaknula važnost prilagođavanja dijagnostike životnoj dobi žena. Dok je mamografija ključna metoda probira kod žena starijih od 40 godina, mlađim ženama preporučuje redovite ultrazvučne preglede već od 20. godine života, uz redoviti samopregled dojki.

Govoreći o liječenju, doc. Ramljak naglasila je kako moderna onkologija sve više primjenjuje individualizirani pristup pacijenticama, pri čemu se terapija određuje prema biološkim karakteristikama tumora i potrebama svake žene.

"Više ne liječimo samo bolest, nego liječimo konkretnu osobu. Svaka žena treba dobiti maksimalno prilagođenu terapiju za svoj tip tumora", rekla je.

Poseban naglasak stavila je na psihološku podršku oboljelima, području za koje smatra da je još uvijek nedovoljno razvijeno u hrvatskom zdravstvenom sustavu.

"Psihološka pomoć je neophodna. Nakon dijagnoze svaka žena mora dobiti svoj termin za psihološku pomoć. Svaka od njih", poručila je.

Vox Medicus

Doc. Ramljak upozorila je i na izazove s kojima se susreću pacijentice iz manjih sredina i ruralnih područja, gdje su dostupnost dijagnostike i liječenja često otežani zbog udaljenosti, troškova prijevoza i nedovoljne informiranosti.

Unatoč izazovima, istaknula je kako Hrvatska bilježi značajan napredak u borbi protiv raka dojke te da je smrtnost smanjena za oko 25 posto zahvaljujući edukaciji, ranijem otkrivanju bolesti i suvremenim terapijama.

"Moramo nastaviti govoriti o raku dojke. Upravo razgovor, edukacija i osvještavanje spašavaju živote", zaključila je.

Podcast Vox Medicus, kojeg vode Tomislava Vucelić i Nikolina Ćosić, poznat je po tome što kroz stručne, ali pristupačne razgovore popularizira medicinu i zdravstvenu pismenost te potiče otvoreni dijalog o važnim temama iz svijeta zdravlja.

Cijeli podcast pogledajte OVDJE.