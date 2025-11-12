Promo
DJEČJA NOTA RADOSTI

Dječji zbor "Zabočki mališani" snimili glazbeni spot za pjesmu "Lijepo Zagorje"

12. studenoga 2025.
Dječji zbor "Zabočki mališani" snimili glazbeni spot za pjesmu "Lijepo Zagorje"
Objavljen je glazbeni spot za pjesmu „Lijepo Zagorje“ s albuma „Djeca radoznala“ dječjeg zbora Zabočki mališani Društva „Naša djeca“ Zabok

Album „Djeca radoznala“

Društvo „Naša djeca“ Zabok 2024. godine izdalo je novi album „Djeca radoznala“ dječjeg zbora „Zabočki mališani“ s angažiranim autorskim pjesmama poput „Himna DND-a“ i „Samo volontiraj“ te pjesmama koje govore o aktivnostima, projektima i temama kojima se bavimo u DND-u Zabok.

Dječji zbor "Zabočki mališani" snimili glazbeni spot za pjesmu "Lijepo Zagorje"
Posebnost ovog albuma glazbena je pratnja – „mali bend“ sastavljen od dosadašnjih korepetitorica Lidije Jadek na klaviru i Doris Tkalčević na violini, kao i nekadašnjih mališana: Magdalena Škreblin na klarinetu, Vid Kotarski na gitari i Antonio Hranić na kahonu i klaviru. Link na Album: https://album.link/djecaradoznala

Za pjesmu „Lijepo Zagorje“ upravo je objavljen glazbeni spot.

Dječji zbor "Zabočki mališani" snimili glazbeni spot za pjesmu "Lijepo Zagorje"
Glazbeni spot "Lijepo Zagorje"

Glazbeni spot za pjesmu „Lijepo Zagorje“ potpisuju Dinko Čvorić – Doringo, režija, kamera i montaža i Igor Bogdanović - Shortest Path Production, druga kamera i rasvjeta. Izvršna producentica je Jasenka Borovčak, a asistentice Neda Novosel i Andreja Šagud. Autor glazbe i tkesta za pjesmu „Lijepo Zagorje“ je Emil Töpfer, aranžer i glazbeni producent Toni Eterović, a voditeljica zbora je Jasenka Borovčak. Pjesmu izvode Zabočki mališani koji su i glavni glumci u spotu. Glazbeni spot sniman je na lokacijama: grad Zabok, Krčma Polanović, Planinarska kuća Picelj, Vidikovac Picelj, imanje obitelji Jadek, Grabrovec, Bedekovčanka jezera, Donja Stubica, zabočka Vodosprema.

Glazbeni spot pjesme „Lijepo Zagorje“:

 
