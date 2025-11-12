Dječji zbor "Zabočki mališani" snimili glazbeni spot za pjesmu "Lijepo Zagorje"

Objavljen je glazbeni spot za pjesmu „Lijepo Zagorje“ s albuma „Djeca radoznala“ dječjeg zbora Zabočki mališani Društva „Naša djeca“ Zabok

Album „Djeca radoznala“

Društvo „Naša djeca“ Zabok 2024. godine izdalo je novi album „Djeca radoznala“ dječjeg zbora „Zabočki mališani“ s angažiranim autorskim pjesmama poput „Himna DND-a“ i „Samo volontiraj“ te pjesmama koje govore o aktivnostima, projektima i temama kojima se bavimo u DND-u Zabok.

Posebnost ovog albuma glazbena je pratnja – „mali bend“ sastavljen od dosadašnjih korepetitorica Lidije Jadek na klaviru i Doris Tkalčević na violini, kao i nekadašnjih mališana: Magdalena Škreblin na klarinetu, Vid Kotarski na gitari i Antonio Hranić na kahonu i klaviru. Link na Album: https://album.link/djecaradoznala

Za pjesmu „Lijepo Zagorje“ upravo je objavljen glazbeni spot.

Glazbeni spot "Lijepo Zagorje"

Glazbeni spot za pjesmu „Lijepo Zagorje“ potpisuju Dinko Čvorić – Doringo, režija, kamera i montaža i Igor Bogdanović - Shortest Path Production, druga kamera i rasvjeta. Izvršna producentica je Jasenka Borovčak, a asistentice Neda Novosel i Andreja Šagud. Autor glazbe i tkesta za pjesmu „Lijepo Zagorje“ je Emil Töpfer, aranžer i glazbeni producent Toni Eterović, a voditeljica zbora je Jasenka Borovčak. Pjesmu izvode Zabočki mališani koji su i glavni glumci u spotu. Glazbeni spot sniman je na lokacijama: grad Zabok, Krčma Polanović, Planinarska kuća Picelj, Vidikovac Picelj, imanje obitelji Jadek, Grabrovec, Bedekovčanka jezera, Donja Stubica, zabočka Vodosprema.

Glazbeni spot pjesme „Lijepo Zagorje“: