David Byrne u sklopu spektakularne 'Who Is The Sky?' turneje iduće ljeto dolazi u pulsku Arenu

David Byrne, legendarni američki kantautor, i bivši frontmen kultnih Talking Headsa, ovoga će ljeta ponovo nastupiti u Hrvatskoj i to 28. lipnja 2026., prvi put u Areni u Puli, u organizaciji agencije Mars koncerti. Na krilima upravo objavljenog, hvaljenog novog albuma 'Who is the sky?' Byrne je već krenuo na istoimenu svjetsku turneju, a sada je objavljena cijela serija novih datuma za slijedeću godinu. Bend na turneji okuplja 13 glazbenika, pjevača i plesača, uključujući članove benda koji su bili dio American Utopia turneje, a koji će svi biti mobilni tijekom cijelog nastupa.

Iako je najpoznatiji po svom revolucionarnom periodu frontmana njujorške new wave grupe Talking Heads, David Byrne je također hvaljen zbog svoje solo karije, tijekom koje je obuhvatio raznolika područja poput svjetske glazbe, filmskog stvaralaštva i performansa. Nakon što se band Talking Heads razišao 1991. godine, Byrne je nastavio sa brojnim projektima, uključujući solo albume, filmske i scenske produkcije te pokrenuo svoju izdavačku kuću Luaka Bop, koja je odigrala ključnu ulogu u predstavljanju inovativnih južnoameričkih i afričkih umjetnika zapadnoj publici. Tijekom svoje nevjerojatne karijere, Byrne je osvojio Oscara, Zlatni globus, Grammy i posebnu nagradu Tony, a također je primljen u Rock and Roll Hall of Fame.

Ovo će ukupno biti četvrto gostovanje Byrnea u Hrvatskoj, ako uz tri solo nastupa uključimo i ono sa Talking Headsima iz 1982. godine.

Prošli mjesec sa albuma 'Who is the sky?' objavljen je novi singl "T Shirt". Pjesma, koju je koproducirao Byrneov dugogodišnji prijatelj i suradnik Brian Eno, klasični je elektro-pop komad obavijen lagano humorističnim, ali uvijek iskrenim političkim komentarom. Pjesma je već postala jedan od favorita na Byrneovoj aktualnoj turneji.

Također, vrlo brzo po objavi viralan je postao nastup Byrnea i benda u sklopu Tiny Desk serije koncerata koji su mnogi odmah proglasili jednim od najatraktivnijim, obzirom da je ovaj vrlo brojni trinaestočlani bend zauzeo uobičajeni minijaturni prostor i odradio sjajan koncert.

Koncert se reazlira uz pokroviteljstvo Grada Pule, Arheološkog muzeja Istre te Turističke zajednice Pule.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventim.

U nastavku je nekoliko citata o dosada održanim koncertima na aktualnoj turneji Davida Byrnea.

„Na svoj neobično suptilan način, David Byrne jedan je od najelektrizirajućih glazbenika posljednjih 50 godina.“ – Variety

„David Byrne je junak protestnog punka kojeg trebaju ova turbulentna vremena.“ – The Philadelphia Inquirer

„Osoba bi morala imati kameno srce da ne pronađe nešto duboko rezonantno ili dirljivo u Byrneovom nastupu, koji bi vjerojatno mogao biti jedna od najistaknutijih koncertnih produkcija u novijoj povijesti“ – Forbes

„Predstava koja afirmira život ispunjena glazbom i kazalištem te velikodušnom ljubavlju prema neizvjesnim vremenima.“ - Los Angeles Daily News

„Koncert Davida Byrnea nije kao većina koncerata - to je predstava, u svakom smislu te riječi.“ – Consequence

„Radosna proslava zajedništva i povezanosti“ – MOJO

„Byrne je podsjetio publiku da kada dođe do kritičnog trenutka, 'Kao ljudi, volimo biti zajedno.' To je definitivno vrijedilo za publiku u Wangu u petak, koja je, zahvaljujući Byrneovom s ljubavlju postavljenom spektaklu, možda zapravo napustila zgradu osjećajući se malo bolje u vezi svijeta i jedni drugih“ – Boston.com

„Byrne ostaje neumorni izvođač: pleše, pjeva, svira gitaru i vodi zamršenu koreografiju. Uz podršku dinamičnog ansambla udaraljkaša, gitarista i vokala, svakog podjednako animiranog i preciznog, predstava je postala zajedničko iskustvo koje se na trenutke činilo gotovo duhovnim.“ – Denver Westword

„Razigrana i uzdižuća priroda bila je savršen okvir za set od 21 pjesme, koji je donio teške teme u čaši napola punoj.“ – Chicago Sun Times