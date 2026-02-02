Tko je žena koja je u nekoliko dana na društvenim mrežama skupila preko 12,5 milijuna pregleda?

Kad se prestaneš truditi biti autoritet, ljudi počnu slušati

U samo nekoliko dana na društvenim mrežama dogodilo se nešto što se rijetko viđa i još rjeđe planira. Bez strategije, bez produkcije i bez ikakve kampanje, kratki video zapisi snimani iz radne sobe u Rijeci dosegnuli su više od 12.5 milijuna pregleda i okupili publiku koja se ne ponaša kao publika, nego kao zajednica. U tim videima nema savjeta, nema „koraka“, nema obećanja. Govori se o životu, onakvom kakav jest. O bolesti. O posvojenju. O razvodu. O majčinstvu. O strahovima, umoru i malim trenucima koje svi prepoznajemo, ali ih rijetko izgovaramo naglas.

Iza svega stoji Barbara Udovičić, 51-godišnja Riječanka, profesorica psihologije i magistra ekonomije, dugogodišnja novinarka i urednica. Iako ima znanje, iskustvo i reference koje bi joj omogućile nastup s pozicije autoriteta, Barbara bira potpuno suprotan put.

Na njezinim društvenim mrežama nema podučavanja, nema dijeljenja recepata za bolji život i nema poruka o „radu na sebi“. Ne nudi rješenja. Ne dijeli savjete. Ne gradi osobni brend. Umjesto toga, govori o vlastitim iskustvima, bez ambicije da ih pretvori u univerzalnu istinu.

„Sve što trenutačno dijelim na društvenim mrežama proizlazi isključivo iz mog osobnog iskustva. Ne iz potrebe da nekoga učim, savjetujem ili vodim, nego iz želje da govorim iskreno o stvarima koje su se meni dogodile, onako kako sam ih ja doživjela. O bolesti, o majčinstvu, o razvodu, o posvojenju, o svakodnevnim situacijama koje svi živimo, ali ih rijetko izgovaramo naglas. Ne nudim rješenja jer ih često ni sama nemam. I ne mislim da ih uvijek trebamo imati. Čini mi se da smo postali umorni od stalnih savjeta, uputa i ideje da se moramo neprestano popravljati. Ono što ja mogu ponuditi je prostor u kojem nitko nema obavezu biti bolja verzija sebe, nego samo biti čovjek. Ako se netko u tim pričama prepozna, osjeti manje sam ili barem na trenutak osjeti olakšanje, meni je to sasvim dovoljno. Sve ostalo, uključujući brojke i preglede, doživljavam kao nešto što se dogodilo usput.“ – ističe Barbara.

U vremenu u kojem se povjerenje često pokušava osvojiti glasnoćom i sigurnim tvrdnjama, Barbara osvaja upravo suprotnim pristupom: tišim, nesigurnijim i ljudskijim. Ne postavlja se iznad publike, ne nudi se kao autoritet i ne pokušava nikoga „popraviti“.

Mama. Novinarka. Psihologinja. I vlasnica trinaestogodišnje buldožice, kojoj, kako sama kaže, duguje strpljenje, humor i gotovo sve važne lekcije o prihvaćanju. Sve te uloge pojavljuju se u njezinim videima, ali nijedna nije istaknuta kao etiketa ili alat za građenje imidža.

Možda je upravo zato njezin sadržaj otvorio nešto novo na domaćoj digitalnoj sceni, a to je prostor koji ne pripada ni influencerima ni coachingu, nego osobnom iskustvu. Prostor u kojem publika nema zadatak biti bolja verzija sebe, nego samo biti prisutna.

Bez kampanje, bez strategije i bez plana, u svega nekoliko dana nastala je zajednica oko sadržaja koji ne obećava promjenu, nego nudi prepoznavanje. A to je, u svijetu hiperprodukcije i stalnih savjeta, postalo rjeđe nego ikad. Kad prestanemo nuditi odgovore, ljudi se počnu prepoznavati.

Barbaru možete pogledati na njezinom Instagram profilu:

https://www.instagram.com/barbara_udovicic/