Čarolija zvijezda u vrijeme Božića: Adventski ukrasi s božićnim zvijezdama

Poinsettia (poznata i kao božićna zvijezda) klasična je božićna biljka. Sa svojim jarko crvenim zvjezdastim braktejama simbol je blagdanskog razdoblja i jedna je od najprodavanijih cvatućih sobnih biljaka. Danas je dostupna u širokoj paleti boja, oblika i veličina, pa dašak boje unosi ne samo u vrijeme blagdana, već tijekom cijele jeseni i zime. Ipak, advent i božićno vrijeme njezin su vrhunac sezone: bilo da je riječ o kokedami, rezanim granama ili biljci u tegli, u svaki dom će donijeti blagdanski ugođaj i dozu glamura. Stručnjaci za ukrašavanje iz inicijative Stars for Europe (SfE) otkrivaju ideje za adventske i božićne dekoracije s ovom blagdanskom ljepoticom.

Stars for Europe

Adventski aranžmani i božićni ukrasi s kokedama božićnom zvijezdom

Kokedame potječu iz Japana. Pojam ‘kokedama’ u prijevodu znači ‘kugla od mahovine’, što točno opisuje ovu tehniku: omotavanje korijenove bale u mahovinu. Male božićne zvijezde kao kokedame postaju pravi mamac za poglede – idealne za kreativne adventske aranžmane ili kao originalni, živi ukrasi na božićnom drvcu. Primjerice, rustikalni prirodni vijenac od grana obješen sa stropa i ukrašen kokedama božićnim zvijezdama u krem nijansi, donosi u prostor prirodnu eleganciju.

Zatim, možete napraviti kokedame od krem mini božićne zvijezde i objesiti ih na božićno drvce da lebde među granama poput malih prirodnih umjetničkih djela. Viseći ukrasi od kuglica vune s malim drvenim iglama za pletenje upotpunjuju izgled. Kombinacija prirodnih materijala i pažnje prema detaljima daje drvcu topao, kreativan izgled. Kokedame je brzo i lako napraviti. Najprije biljke dobro zalijte, a zatim ih pažljivo izvadite i omotajte korijenovu balu mahovinom pa učvrstite tankom žicom. Kasnije ih možete zalijevati nježno odozgo ili kratko uroniti u mlaku vodu kako bi se dobro natopile.

Stars for Europe

Božićne dekoracije s rezanim božićnim zvijezdama

Čak i kao rezano cvijeće, božićne zvijezde mogu učiniti da blagdanske dekoracije zablistaju. Kako bi dobili razigran božićni vijenac za vrata bogato ukrasite slamnatu osnovu raznobojnim kuglicama, malim poklonima, minijaturnim božićnim drvcima i drugim blagdanskim dodacima. Posebna atrakcija su tri kuglice ispunjene vodom s rezanim božićnim zvijezdama koje vijencu daju živost. Igra sjajnih, svjetlucavih i mat površina stvara šarmantnu retro estetiku.

Staklenke za pohranu ispunjene prirodnim, sezonskim i dekorativnim elementima, poslagane na katove tvore originalnu siluetu božićnog drvca i predstavljaju kreativnu alternativu klasičnoj božićnoj jelki, dok štapići cimeta, jabuke, češeri, kuglice i zlatni krekeri kojima su ispunjene stvaraju blagdanski izgled. Kruna svega je crveno-bijela božićna zvijezda, koja plijeni poglede s vrha iz mahovinom ispunjene staklenke.

Kao prirodni ukrasi na božićnom drvcu, rezane crvene božićne zvijezde u epruvetama ispunjenim vodom stvaraju žive naglaske između kuglica od vune s iglama za pletenje, koje se poigravaju s temom ručnog rada.

Pojedinačne dekoracije od recikliranih materijala, s klasičnim blagdanskim motivima poput anđela, medenjaka i štapića od šećera, daju i jednu nostalgičnu notu. Ovi ručno rađeni ukrasi napravljeni uz pomoć kalupa za kekse, obloženi lijepim papirom daju kreativnu, no ujedno i tradicionalnu notu božićnom drvcu. Savjet: Rezane božićne zvijezde trajat će do dva tjedna ako odmah nakon rezanja krajeve najprije uronite na nekoliko sekundi u vruću vodu (oko 60 °C), zatim u hladnu vodu, i na kraju ih stavite u svježu hladnu vodu.

Stars for Europe

Ručno rađeni retro adventski aranžman s božićnim zvijezdama

U ovom raskošnom adventskom aranžmanu, veličanstveni vijenac i bogato ukrašen lonac za jarko crvenu božićnu zvijezdu čine skladnu cjelinu. Oba su bogato ukrašena sjajnim, šarenim kuglicama, mahovinom i grančicama kleka, stvarajući pravi blagdanski ugođaj. U središtu vijenca nalaze se četiri stupa svijeća u staklenkama ispunjenim pijeskom. Dvije crvene mini božićne zvijezde u zlatnim posudama upotpunjuju blagdanski izgled.

Za izradu ovih dekoracija trebat će vam: crvena božićna zvijezda, plitka staklena zdjela, cilindrična staklena vaza, četiri svijeće u ombré ili dvobojnim toplim tonovima, četiri male, širokovrate staklene boce za držanje svijeća, šarene kuglice (sjajne i mat) raznih veličina, ostali ukrasi poput češera, grančice kleka, konzervirana mahovina, fini pijesak, pištolj za vruće ljepilo i patrone, škare za grane, četiri numerirane svijeće na štapićima (od 1 do 4).

Upute:

Korak 1: Pomoću pištolja za vruće ljepilo pričvrstite kuglice i druge ukrase na staklenu vazu. Počnite od dna i popunjavajte prema gore. Ostavite da se ljepilo ohladi između slojeva. Isto učinite sa staklenom zdjelom.

Korak 2: Ispunite četiri male staklene boce do pola pijeskom.

Korak 3: U pijesak umetnite četiri svijeće. Pijesak osigurava njihovu stabilnost.

Korak 4: Postavite četiri male boce sa svijećama u staklenu zdjelu i dodatno ih učvrstite pijeskom. Zatim prekrijte praznine i cijeli gornji dio mahovinom – to stvara prirodan prijelaz između svijeća i vijenca.

Korak 5: Grančice kleka narežite na manje dijelove i rasporedite ih među kuglice po vijencu. Svježa zelena boja lijepo se ističe u kontrastu sa sjajem kuglica.

Korak 6: Učvrstite numerirane svijeće u mahovinu.

Korak 7: Na kraju, dodajte još kuglica i ukrasa po mahovini. To daje završni blagdanski pečat i upotpunjuje izgled vijenca.

Stars for Europe

Neobična adventska dekoracija

Ovaj zanimljiv adventski aranžman temelji se na visećem metalnom prstenu obješenom o konop. U sredini se nalazi staklena zdjela ispunjena jarko crvenim mini božićnim zvijezdama. Oko nje se klasični božićni ukrasi, češeri te grančice kleka, božikovine i bora nižu oko visećeg vijenca dajući prirodan izgled. Ovakav lebdeći dizajn stvara poseban dojam i spaja tradiciju s lakoćom.

Stars for Europe

Ručno rađeni adventski kalendar s mini božićnim zvijezdama

Dvije dugačke drvene kutije ispunjene mahovinom i mini božićnim zvijezdama čine osnovu ovog posebnog, ručno rađenog adventskog kalendara. Dvadeset i četiri papirnata božićna drvca u bijeloj, srebrno-sivoj i bež boji poredana su na tankim drvenim štapićima i stvaraju prizor šume zimi. Iza svakog drvca nalazi se smotana poruka s personaliziranom božićnom čestitkom.

Za izradu ovog projekta trebat će vam dvije dugačke drvene kutije obložene plastikom, oko deset mini božićnih zvijezda u nježnim nijansama ružičaste, krem i marelice, mahovina, 24 tanka drvena štapića, kraft papir u bijeloj, srebrno-sivoj i bež boji, predložak za papirnata božićna drvca, olovka, škare, bijeli marker, špaga, pištolj za vruće ljepilo i patrone, papir za osobne poruke.

Upute:

Korak 1: Najprije izradite predložak za papirnata božićna drvca. Nacrtajte oblik drvca na bijelom kartonu ili čvrstom papiru i izrežite ga. Alternativno, možete isprintati predložak s interneta i prenijeti ga. Postavite predložak na kraft papir i ocrtajte ga olovkom.

Korak 2: Izrežite 24 drvca – po osam iz svake boje.

Korak 3: Bijelim markerom ili bijelim flomasterom napišite brojeve od 1 do 24 na papirnata drvca. Alternativno, možete upotrijebiti naljepnice s brojevima.

Korak 4: Zalijepite drvca na drvene štapiće pomoću pištolja za vruće lijepljenje. Na poleđinu svakog drvca nanesite malu točkicu ljepila pri dnu. Ostavite otprilike 5 cm štapića iznad ljepila kako bi se kasnije mogla pričvrstiti poruka. Lagano pritisnite dok se ljepilo ne stvrdne.

Korak 5: Napišite kratku božićnu poruku ili čestitku na tankom papiru za svako od 24 drvca. Zatim pažljivo smotajte svaku poruku i pričvrstite je špagom za drveni štapić.

Korak 6: Mini božićne zvijezde ostavite u njihovim posudama i poslažite ih jednu do druge u drvene kutije. Pažljivo popunite praznine mahovinom. Mahovina ne samo da daje ugođaj, već i drži posudice na mjestu.

Korak 7: U drvene kutije umetnite drvca na štapićima. Rasporedite ih na različitim visinama kako biste stvorili trodimenzionalni prizor šume.

Stars for Europe

Stars for Europe

Božićno drvce od božićnih zvijezda

Božićno drvce kakvo još niste vidjeli: ovo neobično, ručno rađeno drvce posvećeno je božićnim zvijezdama. Drvena konstrukcija čini osnovu za brojne pletene drvene košare ispunjene prekrasnim božićnim zvijezdama u toplim ružičastim, krem i nijansama marelice. Raspored biljaka u nekoliko slojeva daje ovo drvcu raskošnu siluetu. Ispod drvca nalaze se pokloni umotani u običan papir i ukrašeni mašnama, grančicama i rezanim božićnim zvijezdama – skladna kombinacija prirodne ljepote i blagdanske elegancije.