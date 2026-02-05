Ako tražite parfem koji će se pamtiti, Atelier Rebul ima pažljivo osmišljenu valentinovsku ponudu

Ako ste ih vi ili vaš partner već dugo imali na wish listi, sada je pravo vrijeme da ih poklonite - ili zadržite za sebe

Valentinovo je onaj poseban trenutak u godini kada pažnju posvećujemo sitnicama koje bude emocije, stvaraju uspomene i ostavljaju trag. Bilo da je riječ o znaku ljubavi prema drugima ili malom ritualu self-carea, mirisi su oduvijek jedan od najintimnijih i najosobnijih darova – jer pričaju priču bez riječi. Upravo zato parfemi, osobito oni bez stroge podjele na “njegove” i “njezine”, postaju sve popularniji izbor za Valentinovo, jednako privlačan i ženama i muškarcima.

Na toj ideji već desetljećima gradi svoj identitet Atelier Rebul, brend koji je globalnu reputaciju stekao kroz profinjene mirise za dom – elegantne difuzore i mirisne svijeće koje stvaraju atmosferu intimnog luksuza – kao i bogatu liniju proizvoda za njegu tijela, od mirisnih sapuna i gelova za tuširanje do losiona za ruke i tijelo. Danas je Atelier Rebul sve prepoznatljiviji i po onome što se smatra vrhuncem mirisnog stvaralaštva: parfemima, pomno kreiranima kako bi ostavili upečatljiv trag i postali neizostavan dio svakodnevnih rituala, bez obzira na spol.

Svaka kap njihovih parfemskih voda utjelovljuje strast, tradiciju i vrhunsku kvalitetu sastojaka, a posebno se ističe Atelier kolekcija – prava riznica bezvremenskih mirisa. Inspirirana erom u kojoj je brend osnovan i duhom ateljea koji ga čini jedinstvenim, ova kolekcija donosi parfeme koji pričaju priču, osvajaju sofisticiranošću i nude savršen balans između elegancije i karaktera, što ih čini idealnim izborom za Valentinovo – i za žene i za muškarce.

Upravo u Atelier kolekciji nalazimo parfeme koji se prirodno nadovezuju jedan na drugi, stvarajući olfaktivnu paletu za različite senzibilitete. Jardin Imperial donosi profinjeni cvjetni karakter inspiriran carskim vrtovima, u kojem se tuberoza, breskva i neroli stapaju s toplom drvenasto-puderastom bazom cedra, sandalovine i mošusa, ostavljajući elegantan, ali nenametljiv dojam na koži. No. 94 razvija se u smjeru cvjetno-orijentalne zavodljivosti, spajajući jasmin sa šafranom i jantarnim srcem, dok svježi cedar u bazi daje suvremenu dimenziju. Za one koji vole intenzivnije, dublje mirise, Oud Royal donosi raskošnu kompoziciju u kojoj se vanilija i med susreću s jasminom te se postupno stapaju s bogatim drvenastim notama cedra i cipriola. Kolekciju zaokružuje J.C. Reboul, parfemska voda stvorena u čast osnivača brenda, koja kroz svježi uvod bergamota, kardamoma i ružičastog papra, te bogato srce tamjana i pačulija, utjelovljuje bezvremensku eleganciju i klasični, ali moderni džentlmenski karakter – jednako privlačan i ženama koje vole snažnije, sofisticirane mirise.

Za sve koji ovog Valentinova žele pokloniti miris s karakterom ili pronaći novi osobni potpis, upravo ovi parfemi iz Atelier kolekcije dostupni su uz 25 % popusta od 07. do 28. veljače na službenoj web-stranici www.atelierrebul.hr.