U što ćete se maskirati? Evo nekoliko ideja za kostime za maškare

Maškare odavno nisu rezervirane samo za djecu – sve više odraslih koristi ovu priliku za bijeg od svakodnevice i izražavanje vlastite kreativnosti kroz kostime. Bilo da želite biti duhoviti, zavodljivi, tajanstveni ili potpuno neprepoznatljivi, pravi kostim može večer pretvoriti u nezaboravno iskustvo. Donosimo inspiraciju za kostime za maškare za odrasle koji su moderni, efektni i prilagođeni različitim stilovima i karakterima

Vrijeme je da iz ormara izvučemo zaboravljene komade odjeće, naoštrimo škare i pripremimo šljokice, jer pred nama je najluđe doba godine. Fašnik, mesopust, poklade ili krnjeval, kako god ga zvali, razdoblje je u kojem zaboravljamo na svakodnevne brige i postajemo netko drugi, barem na jedan dan. Tradicija tjeranja zime i zlih duhova bukom i maskama živi i danas, a stara uzrečica kaže: "Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na fašnik!". Bilo da planirate posjetiti neku od velikih karnevalskih povorki poput one u Rijeci ili Samoboru, ili se spremate za kućnu zabavu, pravi kostim ključ je dobrog provoda. Zaboravite na stres i nedostatak inspiracije, donosimo vam pregršt ideja, od onih inspiriranih pop kulturom do kreativnih rješenja koja možete napraviti sami kod kuće.

Pexels

Trendovi koji će obilježiti ovogodišnji karneval

Svijet filma i televizije nepresušan je izvor inspiracije, a ove godine dominiraju likovi snažnih karaktera i upečatljivog stila. Mračna elegancija Wednesday Addams, sa svojim gotičkim haljinama i pletenicama, i dalje je jedan od najpopularnijih izbora. Za one koji vole napetost i timski duh, tu su prepoznatljivi crveni kombinezoni iz serije La Casa de Papel ili jednostavna, ali efektna kombinacija bijele majice i plave pregače inspirirana likovima iz serije The Bear. Ako ste pak raspoloženi za nešto glamuroznije, Barbiecore trend ne jenjava, stoga su ružičaste kombinacije i dalje siguran pogodak. Za one koji se vole vratiti u prošlost, tu su kostimi nadahnuti ludim dvadesetima u stilu Great Gatsbyja, elegancija starog Hollywooda ili likovi inspirirani serijom Bridgerton. Ne treba zaboraviti ni vječne klasike iz svijeta fantazije, poput vještica s modernim zaokretom, vikinških ratnika ili mitskih bića.

Pexels

Kreativne ideje za parove i grupe

Maskiranje je uvijek zabavnije u društvu, a dobro osmišljeni grupni kostimi redovito privlače najviše pažnje. Okupite prijatelje i transformirajte se u legendarnu ekipu iz crtića Scooby-Doo ili misterioznu i pomalo sablasnu obitelj Addams. Parovi se mogu odlučiti za kultne filmske dvojce poput Dannyja i Sandy iz Briljantina ili uvijek popularnih Jokera i Harley Quinn. Ako preferirate humor, simpatične ideje poput maskiranja u sol i papar ili utičnicu i utikač sigurno će izmamiti osmijeh svima oko vas. Grupe prijatelja mogu se pretvoriti u ekipu iz serije Peaky Blinders, s karakterističnim kapama i odijelima, ili pak odabrati jednostavnu, ali moćnu kombinaciju crnih odijela i sunčanih naočala te postati agenti iz filma Ljudi u crnom.

Uradi sam kostimi: Budite originalni bez velikog troška

Za kreiranje upečatljivog kostima nisu vam potrebni skupi materijali ni posebne vještine. Uz malo mašte, većinu toga možete pronaći kod kuće. Najjednostavniji, a opet efektan kostim jest onaj duha, za koji vam je potrebna samo stara bijela plahta s prorezima za oči, a za moderan izgled možete dodati sunčane naočale. Odjenete li se u crvenu, žutu i zelenu boju, u trenu postajete hodajući semafor. Za one koji vole humor, isprintani popularni memeovi zalijepljeni na običnu majicu predstavljaju brz i aktualan kostim. Iskoristite ostatke tkanina i sašijte šareni kostim klauna ili izradite jedinstveni patchwork ogrtač. Suknja od tila može biti osnova za kostim vile ili balerine, dok kartonska kutija uz malo boje postaje robot ili čak kockica za igru. Ne zaboravite na moć šminke. Uz crno-bijele boje i malo vještine, vaše lice može postati platno za kostur, dok će mačkaste oči i iscrtani brkovi upotpuniti kostim mačke bez potrebe za dodatnim rekvizitima.

Pexels

Pexels

Pexels

Na kraju dana, najvažnije je da se u svojem kostimu osjećate ugodno i da se dobro zabavite. Bilo da ste se odlučili za glamuroznu transformaciju, smiješan grupni kostim ili kreativno rješenje iz kućne radinosti, karneval je prilika da se opustite i prepustite mašti. Zato odaberite svog lika, uskočite u kostim i uživajte u najveselijem razdoblju u godini.