Modni vodič za proljeće 2026.: Ravne cipele koje ćemo viđati na svakom koraku

Ravne cipele i ove će sezone imati važnu ulogu u svakodnevnim kombinacijama, a ako je suditi prema revijama za proljeće/ljeto 2026., ova četiri modela će dominirati ulicama i postati nezaobilazan dio proljetne garderobe

Proljeće je sve bliže, a modni svijet već naveliko najavljuje ključne trendove koji će obilježiti sezonu pred nama. Ravne cipele i ove će godine imati važno mjesto u proljetnoj garderobi jer spajaju udobnost i stil, a dizajneri su im za proljeće 2026. dali novo, osvježeno lice. Ako je suditi prema revijama za sezonu proljeće/ljeto 2026., pred nama su modeli koji kombiniraju eleganciju, praktičnost i dozu razigranosti.

Od elegantnih natikača u loafer stilu i romantičnih satenskih balerinki, preko razigranih animal print uzoraka do profinjenih uskih tenisica, izbor je raznolik i prilagođen svakodnevnim potrebama. Ovo proljeće ravne cipele nisu samo praktičan komad garderobe, već i snažan modni statement koji može podići i najjednostavniju kombinaciju.

U nastavku navodimo četiri ključna modela ravnih cipela koja će dominirati ulicama u nadolazećim mjesecima.

Natikače u loafer stilu

Nakon dugotrajne vladavine tenisica, prošle smo godine svjedočili povratku loaferica kao omiljenog izbora modno osviještenih djevojaka. U proljeće 2026. taj se trend dodatno razvija kroz modele bez stražnjeg dijela, odnosno natikače u loafer stilu. Ovakve cipele djeluju elegantno, ali opuštenije od klasičnih loaferica, što ih čini savršenim izborom za svakodnevne kombinacije. Viđene su na pistama kuća poput Calvina Kleina, Bottege Venete i Céline, a nose se uz ležerne hlače, traperice ili čak suknje, dajući outfitu dozu nenametljivog luksuza.

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

H&M - 69,99 €

Burberry - 795 €

Satenske balerinke

Balerinke od satena već nekoliko sezona ne izlaze iz fokusa street style scene, ponajviše zahvaljujući popularnosti modela modne kuće Miu Miu. Za proljeće 2026. vraćaju se u još ženstvenijem i profinjenijem izdanju. Njihova nježna tekstura i sjaj čine ih idealnim dodatkom proljetnim kombinacijama, dok se romantičan dojam može uravnotežiti komadima poput kraće jakne ili balonera. Satenske balerinke često se kombiniraju s čarapama, što ih čini praktičnim izborom i za svježije proljetne dane.

Zara - 25,95 €

M&S - 35 €

Miu Miu - 820 €

Maison Margiela - 920 €

Ravne cipele s animal printom

Animal print ove se godine vraća na velika vrata, ali u suptilnijoj i nosivijoj verziji. Umjesto odjeće s naglašenim uzorcima, trend se seli na obuću, gdje dolazi do izražaja bez prevelike dominacije u stylingu. Bilo da je riječ o balerinkama ili loafericama, uzorci poput leopard ili kravljeg printa postaju zanimljiv detalj minimalističkih kombinacija. Ovakve cipele idealne su za one koji žele osvježiti svoj izgled jednim upečatljivim, ali nenametljivim modnim dodatkom.

Mango - 39,99 €

Whistles - 165 €

Uske tenisice

Tankog, elegantnog profila i s dozom baletne estetike, nove uske tenisice polako zamjenjuju dosadašnje omiljene modele poput Adidas Sambe. Ovaj trend mnogi povezuju s utjecajem Harryja Stylesa, ali i s kolekcijama kuća poput Prade i Driesa Van Notena. Riječ je o tenisicama koje su istovremeno jednostavne i sofisticirane, poput kvalitetne bijele majice koju možeš nositi uz sve. Njihova svestranost čini ih savršenim izborom za dnevne kombinacije, ali i za ležernije poslovne outfite.

Massimo Dutti - 89,95 €

Dries Van Noten - 525 €

Whistles - 145 €