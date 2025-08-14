Bijelo dugme stiže na Krk – glazbeni događaj koji se ne propušta!

Ovo je prilika za uživanje u legendarnim hitovima uživo i to pod zvijezdama!

Jedan od najvećih glazbenih sastava ovih prostora, Bijelo Dugme, dolazi na otok Krk, gdje će nastupiti 29. kolovoza 2025. u popularnom klubu Diamond. Ovaj koncert predstavlja iznimnu priliku za sve ljubitelje nezaboravnih hitova koji su oblikovali glazbenu scenu i ostavili neizbrisiv trag u kulturnom naslijeđu.

Bijelo Dugme nije samo bend – to je legenda. Od svog osnutka, njihov je utjecaj na glazbenu scenu neupitan, a pjesme koje su stvorili postale su ne samo evergreeni, već i simboli jednog vremena. Njihova sposobnost da spoje rock, pop i zabavnu glazbu u jedinstveni zvuk učinila ih je pionirima i inovatorima na Balkanu. Hitovi poput "Selma", "Bitanga i princeza", "Lipe cvatu", "Ne spavaj mala moja", "Ružica si bila" i "Đurđevdan", zauvijek su urezani u kolektivnu glazbenu memoriju, a i danas izazivaju snažne emocije kod svih generacija.

Klub Diamond na Krku, poznat po vrhunskoj produkciji i iznimnoj atmosferi, idealan je prostor za ovakav spektakl. S modernim ambijentom i odličnim ozvučenjem, pruža savršen uvod u nezaboravnu večer.

Dolazak Bijelog Dugmeta na Krk zasigurno je događaj koji se ne propušta, jer riječ je o bendu koji je oblikovao i definirala glazbeni ukus i generacije. Ovaj koncert će biti pravi povratak u prošlost, ali i otkrivanje tih kultnih hitova u novom svjetlu.

Ulaznice za koncert dostupne su putem sustava Entrio.