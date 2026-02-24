Bez pardona s Idom: Stand UP panel koji otvara temu sigurnosti žena u javnom prostoru na Women's Weekendu u Rijeci uz podršku brenda L'Oréal Paris

Prema međunarodnom istraživanju koje su proveli L’Oréal Paris i Ipsos, 80% žena barem jednom je doživjelo ulično uznemiravanje u javnom prostoru, dok je 76% svjedočilo takvom ponašanju

Koliko je siguran jedan običan korak – do škole, posla ili kuće? Koliko puta su žene naučile hodati brže, spuštati pogled ili mijenjati rutu kako bi izbjegle neugodne komentare, poglede ili dodire? Ovim pitanjima bavi se panel diskusija „Bez pardona s Idom: Stand UP!“, koja će se održati u petak, 6. ožujka, od 16:00 do 16:30 sati, u okviru Women’s Weekend Festivala u Rijeci, uz podršku brenda L’Oréal Paris.

Panel „Bez pardona s Idom: Stand UP!“ powered by L’Oréal Paris vodi Ida Prester, dugogodišnja medijska profesionalka i ambasadorica inicijative Stand UP, koja otvoreno govori o iskustvima žena i o tišini okoline koja često dodatno produbljuje osjećaj nesigurnosti.

U razgovoru sudjeluju Mia Kovačić, jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Hrvatskoj, Ivana Bodrožić, višestruko nagrađivana književnica čija djela snažno progovaraju o identitetu, traumi i otpornosti, te Karla Pudar, izvršna menadžerica Zaklade SOLIDARNA.

Nakon panela, od 16:35 do 17:15 sati, održat će se i interaktivni „live“ Stand Up trening koji provodi Zaklada SOLIDARNA u partnerstvu s L’Oréal Paris u okviru kojeg će sudionicima pružiti praktične alate za prepoznavanje uznemiravanja i sigurno djelovanje u stvarnim situacijama – u javnom prijevozu, na ulici, u klubu ili taksiju.

Prema međunarodnom istraživanju koje su proveli L’Oréal Paris i Ipsos, 80% žena barem jednom je doživjelo ulično uznemiravanje u javnom prostoru, dok je 76% svjedočilo takvom ponašanju.

Posljedice su često dublje nego što se na prvi pogled čini. Takvo iskustvo postupno mijenja ponašanje žena, narušava njihovo samopouzdanje i osjećaj vlastite vrijednosti te ih tjera da preispituju svaki izlazak iz kuće – što će obući, kuda će ići, hoće li biti sigurne ako su same. S vremenom, to može dovesti do povlačenja i osjećaja nevidljivosti u javnom prostoru, što jasno pokazuje da je riječ o ozbiljnom društvenom problemu, a ne o izoliranim incidentima.

Upravo zato je L’Oréal Paris 2020. godine, u partnerstvu s međunarodnom nevladinom organizacijom Right To Be, pokrenuo globalni program Stand UP protiv uznemiravanja na ulici. Cilj programa je podići svijest o raširenosti ovog problema i osnažiti ljude konkretnim znanjem kako sigurno reagirati, bilo da su žrtve ili svjedoci. Program Stand UP temelji se na provjerenoj 5D metodologiji (Distract, Delegate, Document, Delay, Direct) organizacije Right To Be, koja pomaže ljudima naučiti kako reagirati nenasilno i sigurno.

Edukacija je dostupna i na hrvatskom jeziku putem službene internetske stranice programa, gdje svatko može besplatno proći Stand UP trening i time postati dio promjene.

Jer uznemiravanje na ulici NIKADA nije tvoja krivica.