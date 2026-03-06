Ručak, šetnja, masaža: Pet ideja za nezaboravan Dan žena s prijateljicama

Umjesto klasičnih planova, ovaj dan može biti rezerviran za male rituale, opuštena druženja i trenutke koji će se dugo pamtiti. Bilo da planirate brunch, večeru, zajednički izlazak ili večer posvećenu opuštanju, donosimo pet ideja kako Dan žena pretvoriti u nezaboravno druženje s prijateljicama

Međunarodni dan žena, koji obilježavamo osmog ožujka, odavno je prerastao okvire pukog darivanja cvijeća. To je dan koji slavi snagu, otpornost, postignuća i solidarnost žena diljem svijeta, podsjećajući nas na put koji smo prešle i onaj koji je još pred nama. U 2026. godini pada na nedjelju, što otvara savršenu priliku da se taj dan, ili čak cijeli vikend, posveti onome što je uistinu važno: zajedništvu i slavljenju ženskog prijateljstva.

Iako je povijest Međunarodnog dana žena ukorijenjena u borbi za ravnopravnost, danas je on i prilika za stvaranje prostora za povezivanje, smijeh i odmor. Ako još uvijek tražite inspiraciju kako provesti taj dan s vama dragim ženama, donosimo pet prijedloga koji nadilaze uobičajene proslave i stvaraju uspomene za cijeli život.

Pexels

Gastronomski rituali za žensko nepce

Zajednički obrok oduvijek je bio simbol povezivanja, a na Dan žena mnogi restorani diljem Hrvatske pripremaju posebne jelovnike i ugođaj posvećen upravo ženama. Umjesto klasične večere, zašto ne biste istražile kreativnu gastronomsku scenu? U Zagrebu, restorani poput bistroa Pod Zidom nude intimnu atmosferu i sezonske delicije, dok je Carpaccio u Teslinoj ulici nepogrešiv odabir za ljubiteljice vrhunske talijanske kuhinje. Za one željne egzotičnijih okusa, Takenoko nudi jednu od najboljih azijskih fuzija u gradu.

Izvan metropole, gradovi poput Dubrovnika organiziraju manifestacije kao što su "Gourmet dani", gdje deseci restorana nude promotivne menije, dok se u Splitu mogu pronaći tematske večeri s večerom i zabavnim programom. Rezervirajte stol, naručite čašu omiljenog vina i prepustite se razgovoru bez žurbe. To je dar koji si rijetko priuštimo.

Bijeg od stresa: dan rezerviran za wellness

U užurbanoj svakodnevici, vrijeme za opuštanje postalo je luksuz. Nedjelja je idealna za bijeg u neku od wellness oaza, gdje brige ostaju pred vratima. Hrvatsko zagorje nudi pregršt opcija na samo sat vremena vožnje od Zagreba. Terme Tuhelj poznate su po svom "Svijetu sauna" i bogatom izboru masaža, dok Terme Sveti Martin u Međimurju nude holistički pristup zdravlju u mirnom krajoliku. Za intimniji doživljaj, manji hoteli poput Hotela Kaj u Mariji Bistrici nude posebne pakete za žene koji uključuju opuštanje u hidromasažnim bazenima i saunama. Cjelodnevno opuštanje u termalnoj vodi, uz saunu i možda masažu aromatičnim uljima, djeluje iscjeljujuće i za tijelo i za duh, a u dobrom društvu učinak je višestruk.

Povratak prirodi: aktivan odmor na svježem zraku

Ako ste vi i vaše prijateljice tipovi koji se najbolje opuštaju u pokretu, izlet u prirodu savršen je odabir. Hrvatska nudi bezbroj staza koje su idealne za laganu šetnju i neometan razgovor. Park prirode Žumberak i njegova Dolina Slapnice nude prekrasnu, ravnu stazu uz potok, savršenu za sve razine kondicije. Za one malo aktivnije, Staza sedam slapova u Istri pruža nezaboravan doživljaj i prizore koji oduzimaju dah. Ako pak želite spoj prirode i dobre hrane, Ranč Cowboy u Vukomeričkim goricama nudi jedinstven ambijent gdje nakon šetnje ili jahanja možete uživati u domaćim specijalitetima. Svjež zrak, zelenilo i zajednička aktivnost napunit će vas energijom za tjedan pred vama.

Kultura, inspiracija i kreativnost

Dan žena može biti i prilika za učenje nečeg novog i širenje vidika. Umjesto pasivnog odmora, razmislite o posjetu nekom inspirativnom događaju. Festival "Women’s Weekend" koji se održava u Rijeci postao je regionalno središte za okupljanje žena iz različitih industrija. Nudi panele o ženskom zdravlju, poduzetništvu i kulturi, ali i koncerte i zabavu. S druge strane, sve su popularnije i kreativne radionice. Radionice keramike ili popularni "Paint & Wine" eventi, gdje uz čašu vina slikate pod vodstvom umjetnika, pružaju priliku da se izrazite, nasmijete i stvorite nešto opipljivo što će vas zauvijek podsjećati na taj dan.

Pexels

Produženi vikend: mini putovanje u europske metropole

S obzirom na to da Dan žena pada na nedjelju, otvara se mogućnost za produženi vikend i kratko putovanje. Nekoliko sati vožnje dijeli nas od šarmantnih europskih gradova. Ljubljana nudi opuštenu šetnju uz rijeku i kavu u centru grada, dok Bled očarava svojim jezerom i slavnim kremšnitama. Za dozu kulture, Beč je uvijek dobra ideja, s posjetom nekoj od izložbi u Albertini i uživanjem u Sacher torti. Budimpešta, poznata po svojim veličanstvenim termalnim kupalištima poput Széchenyija, nudi savršen spoj razgledavanja i vrhunskog spa iskustva. Takvo putovanje prilika je za stvaranje dubljih veza i zajedničkih uspomena daleko od svakodnevice.

Unsplash

Koju god opciju odabrale, suština proslave Dana žena s prijateljicama leži u posvećenom vremenu. To je dan kada slavimo jedna drugu, pružamo si podršku i podsjećamo se na snagu koja leži u našoj povezanosti.