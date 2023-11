Beyoncé, Maria Callas, Orašar i filmski doček nove godine – čarolija ovog prosinca u Cinestaru!

U redovnoj distribuciji na velikim platnima doživite Wonku, Želju, Aquaman: Izgubljeno kraljevstvo, Ferrari i druge, ali u okviru event – cinema, CineStar vam donosi jedinstveni program koji ima ograničen rok prikazivanja što znači da već sad trebate zabilježiti termine u vaše kalendare i pripaziti da datumi ne prođu jer utoliko ćete propustiti veličanstvene doživljaje koji nemaju reprizu. Tako od petka 1. do nedjelje 3. prosinca, ne propustite pogledati RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ. Uživat ćete u više od dva sata fantastičnog filma koji prikazuje predan rad Beyoncé kao kreativke i producentice, a poznato je da je vanserijski performer. Film prikazuje proces kroz koji prolazi kako bi usavršila svoju vještinu te izvela rekordnu svjetsku turneju RENAISSANCE koja je je uključivala 56 nastupa u 39 gradova.

ORAŠAR je balet bez kojeg je prosinac gotovo nezamisliv. U CineStar kinima već ga godinama prenose uživo iz londonske kuće Royal Opera House. Prijenos je na programu 12. prosinca, uz čašu pjenušca nakon prvog čina. Kao i uvijek, oduševljava briljantna glazba Čajkovskog, dok se Clara i njezin začarani Orašar bore protiv Kralja miševa te posjećuju Vilu šećerne šljive u blještavom kraljevstvu slatkiša. Omiljena produkcija Petera Wrighta za Kraljevski balet, ostaje vjerna duhu ovog svečanog baletnog klasika, kombinirajući uzbudljivu bajku sa spektakularnim plesom.

U predivnom interijeru Kaptol Boutique Cinema očekuje vas FILMSKI DOČEK NOVE GODINE uz piće dobrodošlice, večeru (švedski stol prije ponoći), bogat filmski program prije i poslije ponoći, DJ-a, kokice, nachose i neograničeno piće u baru i dvorani. Osigurana je garderoba i tri sata besplatnog parkinga uz ovjeru parkirne kartice u baru ili na blagajni kina. S obzirom da je riječ o već četvrtoj proslavi Nove godine na ovoj lokaciji, možete očekivati tradicionalno dobar doček za koji je broj mjesta ograničen. Ulaznice su najpovoljnije ako ih kupite do 1. prosinca jer im je do tada cijena 69,00 eura (519,88 kn), nakon čega cijena raste na 89,00 (670,57 kn), a od 21.12. do 30.12. koji je je ujedno i zadnji dan prodaje, iznosit će 109 eura (821,26 kn).

U subotu, 2. prosinca, ekskluzivno u CineStaru Zagreb slavimo stogodišnju rođenja dive koja je ujedno bila i zaštitno lice opere 20. stoljeća - MARIA CALLAS.

Dostupan po prvi put u cijelosti u boji i u 4K Ultra HD - pomno restauriran iz nedavno otkrivenih originalnih “šesnaestica”, ovaj je koncertni film jedinstvena prilika da doživite ovu povijesnu izvedbu kao nikada prije. Debitirala je u Parizu ovom legendarnom izvedbom u raskošnoj pariškoj Opéri 19. prosinca 1958., na samo jednu noć.

Bio je to veliki društveni događaj kojem su prisustvovali doista svi, uključujući francuskog predsjednika Cotyja, Jeana Cocteaua, vojvodu i vojvotkinju od Windsora, Charlieja Chaplina, Brigitte Bardot. Callas se na slavnoj pozornici pojavila odjevena u najelegantnijem izdanju s nakitom vrijednim milijun dolara. Započela je izvedbu svojom prepoznatljivom ulogom, Norminom "Casta diva", nakon koje je uslijedila jeziva scena "Miserere" iz Verdijeva Trovatorea, prije nego što je podigla raspoloženje nestašnom "Una voce poco fa" iz Seviljskog brijača. Vrhunac večeri dogodio se u drugom dijelu izvedbom Tosce, II. čin.

Ne propustite posebne doživljaje na velikom platnu, osigurajte svoja mjesta na vrijeme na cinestarcinemas.hr