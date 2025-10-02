Atelier Rebul, spoj francuske elegancije i istanbulske duše, obilježava 130 godina mirisne tradicije

Zanimljiva priča od ljekarne u Istanbulu do mirisnog carstva poznatog širom svijeta

Mirisi imaju nevjerojatnu moć – prizvati sjećanja, probuditi emocije, oblikovati atmosferu. Upravo kroz ovu osjetilnu dimenziju brend Atelier Rebul, nakon što je osvojio svijet, već godinama osvaja i našu regiju, najprije mirisima za dom, a sada sve više i ekskluzivnim parfemima koji su pronašli put do najistančanijih ljubitelja profinjenih mirisnih nota.

No, priča o Atelier Rebulu počinje daleke 1895. godine, kada je mladi francuski ljekarnik Jean Cesar Reboul stigao u Istanbul u posjet ocu. Grad ga je očarao, a uskoro je u samom njegovom srcu otvorio jednu od prvih ljekarni u Istanbulu, vjerojatno ni ne sluteći da će njegova ljekarna u srcu grada postati temelj jednog od najposebnijih kozmetičkih brendova današnjice.

Godine su prolazile, a znanje i recepture čuvale su se iz generacije u generaciju obitelji J. C. Rebula i nadograđivale do savršenstva. S vremenom, iz te povijesne ljekarne nastao je Atelier Rebul – brend koji i danas kombinira prirodne sastojke s najsofisticiranijim znanstvenim formulama, ostajući vjeran filozofiji svog osnivača: „Kvaliteta i povjerenje najvažnija su baština obitelji Rebul.“ I danas se proizvodi izrađuju prema strogim farmaceutskim standardima – koriste se 100% prirodna eterična ulja, čisti etanol i pažljivo odabrani sastojci najviše kvalitete, uz znanstveno usavršene formule.

Atelier Rebul danas je sinonim za profinjene proizvode koji oplemenjuju svakodnevicu. Bilo da se radi o mirisima za dom – poput elegantnih difuzora, svijeća i sprejeva, zatim difuzorskih sustava za veće i manje prostore (HVAC sustavi, električni difuzori različitih oblika i veličina) – ili o parfemima koji su pravi olfaktorni potpisi, svaki proizvod nosi dašak profinjenosti, a neke od njih potpisuje i slavni majstor parfumer – Španjolac Alberto Morillas. Njihova linija za njegu tijela uključuje gelove za tuširanje, losione, kreme za ruke, sapune, maglice za tijelo i kosu te ulja koja njeguju kožu, ostavljajući za sobom nježan, ali postojan miris i mekanu kožu.

A osim što osvaja srca individualnih korisnika, Atelier Rebul posljednjih godina bilježi snažan rast i u B2B segmentu. Razvijene su posebne linije za hotele, restorane, SPA centre, recepcije i poslovne prostore koji žele svojim gostima pružiti nezaboravno mirisno iskustvo. Od luksuznih hotelskih lanaca, prestižnih restorana i wellness centara, do estetskih klinika, automobilskih salona i dizajnerskih i arhitektonskih ureda – Atelier Rebul postaje simbol sofisticiranosti i prepoznatljivog prvog dojma.

Proslava 130 godina nije samo podsjetnik na bogatu povijest, već i potvrda da kvaliteta, znanje i strast prema detaljima nikada ne izlaze iz mode. Atelier Rebul i dalje piše svoju priču – miris po miris, notu po notu, generaciju po generaciju. A danas je ta mirisna baština na dohvat ruke – putem Atelier Rebul webshopa i Douglas parfumerija, a uskoro i na novim lokacijama.