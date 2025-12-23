Ako volite mirise cimeta, jabuke i šipka, Atelier Rebul ima savršenu blagdansku kolekciju

Limitirana kolekcija Jabuka & Cimet, koju ljubitelji Atelier Rebula s nestrpljenjem iščekuju svake godine te raskošan, intenzivan i simboličan Bereket, dvije su mirisne priče koje na profinjen način spajaju tradiciju i toplinu

U razdoblju godine kada se ritam svakodnevice usporava, a dom postaje središte okupljanja, mirisi dobivaju posebno značenje. Oni nisu tek dodatak prostoru, već snažan emocionalni okidač – stvaraju atmosferu, prizivaju uspomene i definiraju osjećaj ugode koji povezujemo s blagdanima. Upravo iz tog razloga, mirisi za dom posljednjih su godina postali neizostavan dio blagdanskih rituala, a sinonim za sofisticirane mirise i rituale za dom - Atelier Rebul u svom bogatom asortimanu nudi kolekcije koje savršeno odgovaraju tom senzibilitetu.

Matea Smolčić Senčar

Za božićne i novogodišnje dane posebno se ističu dvije mirisne priče koje na profinjen način spajaju tradiciju, toplinu i suvremeni lifestyle. Limitirana kolekcija Jabuka & Cimet, koju ljubitelji Atelier Rebula s nestrpljenjem iščekuju svake godine, osmišljena je kao mirisna interpretacija blagdanske intime. Spoj svježine jabuke i začinskog cimeta stvara topao, ugodan i prepoznatljivo blagdanski karakter, dok slojevite note crvene jabuke, kruške, citrusa, klinčića, eukaliptusa, vanilije, sandalovine i mošusa ispunjavaju prostor osjećajem doma, mira i elegancije. Dostupna u obliku svijeća i difuzora, ova kolekcija ne samo da brzo mijenja ozračje prostora, već se zahvaljujući šik dizajnu prirodno uklapa u blagdanski interijer kao diskretan dekorativni naglasak.

Drugu stranu blagdanskog ugođaja donosi mirisna svijeća Bereket – raskošna, intenzivna i simbolična. Njezin mirisni potpis temelji se na bogatom i sočnom naru, voću koje stoljećima simbolizira obilje, plodnost i životnu energiju, upotpunjenom svježinom limuna i toplinom cimeta. U srcu mirisa razvijaju se klinčić, malina i nježna frezija, dok se u bazi otvaraju pačuli, magnolija i vanilija, stvarajući osjećaj topline, stabilnosti i blagostanja. Zahvaljujući većoj težini i dugom vremenu gorenja, Bereket je idealan izbor za veće prostore i za one koji žele snažniji, dugotrajniji mirisni doživljaj. Ime Bereket, koje dolazi iz perzijskog izraza za obilje zdravlja, ljubavi i blagostanja, savršeno sažima filozofiju ove svijeće – suptilni podsjetnik na vrijednosti koje blagdani nose.

Upravo u ova dva mirisa uživa i zaštitno lice brenda, Severina, čija se prepoznatljiva elegancija i osjećaj za atmosferu prirodno uklapaju u svijet Atelier Rebula. Mirisi Atelier Rebula tako postaju njezini tihi, ali važni suputnici svakodnevnih i blagdanskih trenutaka.

Mirisne kolekcije Jabuka & Cimet i Bereket, kao i bogat izbor drugih mirisa za dom i tijelo, dostupne su na stranici Atelier Rebula.