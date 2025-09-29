Active Luxe Cosmetics ekskluzivni beauty brunch okupio zaljubljenike u luksuz i njegu

Jedan od ključnih trenutaka bruncha bilo je predstavljanje inovativne Anti Hair Loss linije, osmišljene za borbu protiv ispadanja i stanjivanja kose

U elegantnom i vibrantnom ozračju zagrebačkog Gin Gardena , održan je Active Luxe Cosmetics Beauty Brunch –druženje koje je spojilo ljepotu, znanost i stil života. Događaj je okupio predstavnike medija, beauty stručnjake i zaljubljenike u njegu, a sve s ciljem predstavljanja najnovijih proizvoda za rast kose, trepavica i obrva. Uz inovacije proizvoda koji su već osvojili povjerenje i vjernost brojnih korisnika, gosti su imali priliku prisjetiti se i nekih od omiljenih bestsellera Active Luxe Cosmetics linije.

Matej Čepl

Nova era njege kose: Anti Hair Loss linija

Jedan od ključnih trenutaka bruncha bilo je predstavljanje inovativne Anti Hair Loss linije, osmišljene za borbu protiv ispadanja i stanjivanja kose. Linija uključuje šampon, balzam, tonik i Active Hair Serum, čija formula djeluje direktno na folikul dlake, potiče mikrocirkulaciju vlasišta i vraća snagu, gustoću i sjaj kosi.

Statistika govori sama za sebe – čak 70% muškaraca i 40% žena tijekom života suoči se s gubitkom kose, bez obzira na dob. Upravo zato, Anti Hair Loss linija predstavlja rješenje koje donosi nadu i vraća samopouzdanje, a zahvaljujući klinički dokazanoj učinkovitosti, namijenjena je svima – od onih s prvim znakovima prorjeđivanja kose pa sve do osoba koje se bore s posljedicama bolesti i kemoterapije.

Matej Čepl

Matej Čepl

Matej Čepl

Derma roller – beauty gadget koji mijenja rutinu

Poseban naglasak stavljen je i na Active Luxe derma roller, visokokvalitetni kozmetički alat s 540 mikroiglica od nehrđajućeg čelika. Ovaj inovativni uređaj ne samo da potiče mikrocirkulaciju i prirodnu obnovu vlasišta, već omogućuje i da proizvodi poput tonika i seruma za rast kose prodiru dublje te djeluju učinkovitije. Time derma roller postaje nezaobilazni saveznik svima koji žele ubrzati rast nove, zdrave i čvrste kose.

Raskoš u pogledu: Lash & Brow kolekcija

Ljepota nije stala na kosi – brunch je donio i otkrivanje proizvoda koji naglašavaju jedan od najvažnijih detalja lica: oči.

Active Luxe Lash serum već je oduševio tisuće žena diljem svijeta jer u samo nekoliko tjedana donosi do 100% duže, gušće i tamnije trepavice. Njegova formula s pažljivo odabranim sastojcima osnažuje trepavice i produžuje njihov prirodni životni ciklus, sprječavajući prerano ispadanje.

već je oduševio tisuće žena diljem svijeta jer u samo nekoliko tjedana donosi do 100% duže, gušće i tamnije trepavice. Njegova formula s pažljivo odabranim sastojcima osnažuje trepavice i produžuje njihov prirodni životni ciklus, sprječavajući prerano ispadanje. Active Brow Serum poseban je saveznik svih onih koji žele prirodne, uredne i guste obrve. Za razliku od seruma za trepavice, njegova je formula razvijena upravo za strukturu obrva – njeguje postojeće dlačice, jača one koje tek izrastaju i sprječava njihovo lomljenje. Redovitom upotrebom obrve postaju gušće, elastičnije i vizualno punije.

poseban je saveznik svih onih koji žele prirodne, uredne i guste obrve. Za razliku od seruma za trepavice, njegova je formula razvijena upravo za strukturu obrva – njeguje postojeće dlačice, jača one koje tek izrastaju i sprječava njihovo lomljenje. Redovitom upotrebom obrve postaju gušće, elastičnije i vizualno punije. Ljubiteljice ekstenzija nisu ostale zaboravljene – predstavljen je i Active Luxe Fluid za njegu trepavica s ekstenzijama. Ovaj inovativni proizvod njeguje prirodne trepavice i istovremeno produžuje trajnost umjetnih. Zahvaljujući kombinaciji klinički testiranih peptida, vitamina i biljnih ekstrakata, trepavice postaju otpornije, elastičnije i manje sklone lomljenju, dok ekstenzije dulje zadržavaju savršen izgled.

Kolekciju zaokružuju tri maskare – Define Lash, Infinity Lash i Glamour Lash – koje su već na putu da postanu nezaobilazni beauty favoriti jer pristaju svakom oku i svakom stilu, od prirodnog do glamuroznog izgleda.

Matej Čepl

Matej Čepl

Luksuz kao način života

Osim predstavljanja proizvoda, brunch je bio i prilika za razmjenu iskustava, inspirativne razgovore i interaktivna testiranja. Uz zdrave zalogaje i elegantnu atmosferu, sudionici su imali priliku iz prve ruke iskusiti moć Active Luxe formule – luksuzne, ali pristupačne njege koja vraća ravnotežu i ljepotu.

Matej Čepl

Matej Čepl

Active Luxe Cosmetics poručuje: ljepota nije prolazan trend, nego životni stil.

Više inofrmacija potražite na https://activeluxe-cosmetics.com/hr