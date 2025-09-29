Moda
VJENČANJE JESENI

Bajkovita vjenčanica Selene Gomez ostavila nas je bez daha, kreirao ju je slavni dizajner

29. rujna 2025.
Instagram/benny Blanco
Intimna ceremonija okupila je slavne goste, a slavni holivudski par ovjekovječio je svoju ljubav u Santa Barbari

Pjevačica Selena Gomez i tekstopisac Benny Blanco izrekli su sudbonosno “da” na romantičnoj ceremoniji u Santa Barbari. Pjevačica je blistala u raskošnoj vjenčanici američkog dizajnera Ralpha Laurena. Predivna haljina visokog ovratnika s nježnim čipkastim cvjetovima i elegantnom svilenom suknjom spuštala se do poda, a lepršavi kroj naglasio je njezinu figuru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

Svoj vjenčani look Selena je upotpunila elegantnim dijamantnim naušnicama Tiffany & Co. te klasičnim bobom s razdjeljkom na stranu. U rukama je nosila vjenčani buket od đurđica. Haljina je pratila klasičnu Seleninu estetiku, koja često podsjeća na stari Hollywood – s romantičnim dekolteom, cvjetnim detaljima i bezvremenskim krojevima. 

Benny Blanco inače je sklon ekscentričnom stilu, ali za ovu je priliku odabrao bezvremenski crni smoking s leptir-mašnom. Sretnu vijest o vjenčanju objavio je na svom Instagram profilu, a ispod objave je napisao: "Oženio sam pravu Disney princezu". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by benny blanco (@itsbennyblanco)

Zvjezdano vjenčanje privuklo je i brojne slavne goste – među njima su bile Taylor Swift, Paris Hilton te kolege Steve Martin i Martin Short. Ceremonija se održala u Santa Barbari, na imanju El Canto, uz pojačane sigurnosne mjere. Paparazzi su dronovima uspjeli snimiti tek bijele šatore postavljene iznad stolova za goste, skrivene među drvećem i zelenilom.

