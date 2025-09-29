Petra Meštrić za Žena.hr: Vraćanje u formu nakon porođaja - realna očekivanja i zdravi pristupi

Važno je znati da nema 'pravog' tempa i svaka žena je priča za sebe. Neke osjećaju spremnost za lagano kretanje već nakon nekoliko tjedana, dok druge trebaju više vremena. I to je sve u redu

Jedna od najčešćih tema koje se otvaraju u razgovoru s novopečenim majkama, bilo u ambulanti, na grupama za podršku ili među prijateljicama, je: "Kad ću se vratiti u formu?"

To je sasvim razumljivo pitanje, ali i ono koje često dolazi s puno pritiska, očekivanja i ponekad (vrlo često) razočaranja.

Društvo nerijetko šalje poruku da bi se žena već nekoliko tjedana nakon poroda trebala "vratiti na staro". I fizički i emocionalno. Vidimo fotografije poznatih osoba koje mjesec dana nakon poroda poziraju u uskim haljinama, bez traga trudnoće. U isto vrijeme, većina žena kod kuće vodi potpuno drugačiju borbu: nedostatak sna, hormonske oscilacije, fizički oporavak, dojenje, nova uloga, i osjećaj da se više ne prepoznaje u vlastitom tijelu.

Zato je važno reći da oporavak nakon poroda nije utrka, nije usporedba. Nije projekt koji se mora završiti u određenom roku. To je proces. Fizički, emocionalan i psihološki, koji treba biti vođen brigom o sebi, a ne pritiskom da se ispunjavaju tuđa ili vlastita, često nerealna očekivanja.

Oporavak tijela

U prvim tjednima nakon poroda prioritet je oporavak. Bez obzira jeste li rodili vaginalno ili carskim rezom, tijelo treba vremena da maternica ponovno dosegne svoju veličinu prije trudnoće, hormoni dođu u ravnotežu, da se regeneriraju tkiva, postavi dojenje i stabilizira ritam se ritam istog.

Važno je znati da nema "pravog" tempa i svaka žena je priča za sebe. Neke osjećaju spremnost za lagano kretanje već nakon nekoliko tjedana, dok druge trebaju više vremena. I to je sve u redu.

Kad i kako započeti s fizičkom aktivnošću?

Preporuka je da s bilo kakvom tjelovježbom započnete tek nakon kontrole kod ginekologa, osim ako vam liječnik ne kaže drugačije. Ako je sve u redu, možete krenuti s laganim šetnjama (već i 10 minuta na dan čini razliku).

Vježbama disanja, vježbama za mišiće zdjeličnog dna.

Kasnije, ako osjećate da ste spremni, možete postupno uključivati vježbe snage, pilates, jogu, ili druge oblike treninga uz uvjet da se ne forsirate i slušate tijelo i liječnika.

Prehrana

Vrlo je važno naglasiti da ovo nije vrijeme za rigorozne dijete.

Tijelu su potrebni nutrijenti kako bi se oporavilo, a ako dojite, i kako bi proizvodilo kvalitetno mlijeko. Fokusirajte se na uravnotežene obroke (proteini, složeni ugljikohidrati, zdrave masti, vlakna), hidrataciju (posebno ako dojite unos vode treba biti veći), manje, ali češće obroke, kako bi se razina energije održavala tijekom dana.

Zaboravite na brojanje kalorija, puno važnije je kako se osjećate i imate li dovoljno energije za svakodnevne obaveze.

Spavanje i opuštanje

Nedostatak sna i kronični stres mogu otežati fizički oporavak, ali i smanjiti motivaciju za kretanje ili pripremanje zdravijih obroka.

Probajte iskoristiti svaku priliku za odmor, čak i onu kratku. Nemojte se ustručavati tražiti pomoć partnera, obitelji, prijatelja, ili dadilje, spremačice (ako vam financije to dopuštaju).

Budite blagi prema sebi. Ne mora svaki dan biti super produktivan.

Psihičko zdravlje je jednako važno kao i fizičko

Promjene u tijelu, osjećaj izgubljenosti, promjena u svakodnevici...sve su to realni izazovi. Ako osjetite da vas preplavljuju emocije, da se teško nosite s ulogom majke ili da imate osjećaj tuge, potražite stručnu podršku. To nije slabost, već hrabrost.

Za kraj nekoliko savjeta:

Ne uspoređujte se s drugima. Instagram nije realnost.

Krenite malim koracima. Ako danas možete samo prošetati 10 minuta i to je uspjeh.

Tijelo se mijenja i to je normalno. Ne morate izgledati kao prije trudnoće da biste bili zdravi i snažni.

Ako ste nova mama ili ćete to uskoro postati, nadam se da ćete ovdje pronaći informacije koje će vas umiriti, osnažiti i podsjetiti da niste same. Jer vaše tijelo, bez obzira na to kako sada izgleda, zaslužuje poštovanje, brigu i nježnost. Ako imate konkretna pitanja ili nedoumice, obratite se svom obiteljskom liječniku, ginekologu, patronažnoj sestri, fizioterapeutu ili nutricionistu s iskustvom u radu s trudnicama i rodiljama. Svaka žena zaslužuje individualan pristup jer svako tijelo je jedinstveno.