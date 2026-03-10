Zvjezdana prašina u prvom redu Chanela: Tko je sve zasjao na najiščekivanijoj reviji u Parizu?

Revija za jesen i zimu 2026./2027. još jednom je potvrdila da je Chanel više od mode, on je kulturni fenomen. A sudeći po zvjezdanom prvom redu, koji je bio jednako uzbudljiv kao i sama kolekcija, nasljeđe Coco Chanel u sigurnim je rukama Matthieua Blazyja, koji uspješno privlači i klasičarke i modne buntovnice

Tjedan mode u Parizu dosegnuo je svoj vrhunac revijom koja se ne propušta. Pod staklenim svodovima kultnog Grand Palaisa, kreativni direktor Matthieu Blazy predstavio je svoju drugu ready-to-wear kolekciju za modnu kuću Chanel, a događaj je, očekivano, privukao sam vrh svjetskog jet-seta. Dok su pistom koračali modeli u novim interpretacijama tvida i elegantnih kostima, prava modna revija odvijala se u prvom redu. U atmosferi stiliziranog gradilišta, koje je simboliziralo Blazyjevu viziju u izgradnji, zvijezde poput Oprah Winfrey, Kylie Minogue, Teyane Taylor i Charlotte Casiraghi pokazale su svoje najbolje Chanelove kombinacije.

Neočekivani povratak medijske ikone

Najveće iznenađenje i svakako najfotografiranija gošća bila je Oprah Winfrey. Nakon višegodišnje pauze od pariškog Tjedna mode, američka televizijska legenda vratila se u velikom stilu i podsjetila sve zašto nosi titulu ikone. Za ovu je prigodu odabrala bezvremensku eleganciju: kremasti Chanelov komplet s profinjenim crnim obrubima koji savršeno utjelovljuje klasičnu estetiku brenda. Kombinaciju je zaokružila predimenzioniranim sunčanim naočalama, upečatljivim naušnicama i elegantnom crnom prošivenom torbicom, dok joj je kosa bila skupljena u visoki, zaglađeni rep.

Profimedia

Njezin blistav i mladolik izgled odmah je izazvao lavinu komentara na društvenim mrežama, a obožavatelji su se složili kako 72-godišnja voditeljica izgleda bolje no ikad. Njezin nedavni povratak modi, kako je otkrila njezina stilistica, potaknut je novim životnim navikama i željom da se ponovno "zabavlja s modom". Na reviji je sjedila pokraj pjevačice Kylie Minogue, a njihove fotografije na kojima se smiju i razgovaraju obišle su svijet, potvrđujući opuštenu i ekskluzivnu atmosferu događaja.

Australska pop diva i princeza od Monaka

Dok je Oprah plijenila pažnju svojim povratkom, dvije dugogodišnje prijateljice mode pokazale su dva različita, ali jednako impresivna lica Chanela.

Kylie Minogue u nježnim tonovima čipke

Australska pop zvijezda Kylie Minogue izgledala je kao da je zaustavila vrijeme. Svojom pojavom potvrdila je da su godine za nju samo broj, odabravši profinjeni kremasti komplet od svile i čipke. Nježni vezeni top i odgovarajuća midi suknja naglasili su njezinu sitnu figuru, a cijeli je look odavao dojam suptilne i ženstvene elegancije. Frizura s mekim valovima i šiškama dodatno je pomladila njezin izgled, a pjevačica je još jednom dokazala da s pravom nosi status jedne od najbolje odjevenih glazbenica današnjice.

Profimedia

Charlotte Casiraghi i detalj o kojem svi pričaju

Kao dugogodišnja ambasadorica brenda, Charlotte Casiraghi uvijek je u centru pažnje na Chanelovim revijama. Ovoga puta nadmašila je samu sebe odabirom ekskluzivnog zelenog kostima od tvida iz kolekcije Métiers d'Art 2026, koja još nije ni dostupna u trgovinama. Žarka boja trave istaknula ju je u masi, a moderni crno-bijeli grafički obrubi na sakou dali su klasičnom materijalu suvremeni prizvuk. Ipak, zvijezde njezine kombinacije bile su cipele. Princeza od Monaka nosila je kultne dvobojne slingback cipele s crnim vrhom, no s neočekivanim detaljem: na peti se nalazio sićušni crveni ukras u obliku jagode. Taj razigrani detalj odmah je postao viralan i savršeno je pokazao kako Charlotte uspijeva unijeti svježinu i osobnost čak i u najprepoznatljivije komade francuske modne kuće.

Profimedia

Avangarda i holivudski glamur

Prvi red ne bi bio potpun bez daška avangarde i holivudskog sjaja. Pjevačica i glumica Teyana Taylor pobrinula se za dramatičan dojam pojavivši se u kombinaciji koja je pomaknula granice.

Profimedia

Ispod prozirnog kišnog ogrtača, ukrašenog crvenim šljokicama koje su podsjećale na kapljice, nosila je klasični crno-bijeli Chanelov komplet. Njezina platinasto plava kosa dodatno je naglasila hrabrost ove modne priče.

Profimedia

Uz nju su sjedile i druge zvijezde poput Margot Robbie, koja je predstavila novu, razbarušenu bob frizuru i nosila prozirni top, te Jennie Kim iz grupe Blackpink u potpuno prozirnom mrežastom kostimu, dok je Lily-Rose Depp odabrala upečatljivu haljinu životinjskog uzorka.