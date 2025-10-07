Zmijski print vlada jesenskim kolekcijama – evo kako ga nositi s lakoćom

Nakon što je osvojio modne piste, zmijski print je preplavio i high street ponudu. Donosimo inspiraciju kako nositi ovaj upečatljiv trend i koje komade vrijedi dodati u garderobu

Animal printevi svake se jeseni vraćaju u središte modne scene, a ove sezone posebno mjesto zauzeo je – zmijski uzorak. Nakon što je zavladao modnim pistama, sada je preplavio i high street ponudu. Od odjeće do modnih dodataka, zmijski print pokazao se kao jedan od najelegantnijih načina da jesenske kombinacije dobiju dozu luksuza i drame.

Modni dizajneri očito su se inspirirali činjenicom da je 2025. godina u kineskom horoskopu godina zmije. Marni je tako predstavio chic kombinacije u sivim tonovima – hlače, suknje i jakne sa zmijskim uzorkom, dok je Zimmermann ponudio sofisticirane komade u toplim smeđim nijansama, izrađene od prozračne svile. Nizozemski dizajner Duran Lantink dao je svoj doprinos trendu kombinirajući različite animal printeve, ali je zmijski motiv itekako dobio svojih pet minuta slave.

Profimedia

Iako se na prvu čini kao uzorak rezerviran za hrabre i ljubiteljice maksimalizma, zmijski print odlično funkcionira i u minimalističkom stilu. Ključ je u detaljima. Khaite je pokazao kako par čizama, torbica ili suknja u ovom printu mogu osvježiti i najjednostavniji outfit. U high street kolekcijama već se mogu pronaći brojni modeli – od midi suknji i košulja do torbica i gležnjača sa zmijskim uzorkom – koji se lako kombiniraju uz neutralne tonove.

Profimedia

Kada je riječ o nošenju zmijskog printa, najbolje ga je uskladiti s jednostavnim komadima u bež, sivoj ili crnoj boji kako bi uzorak došao do izražaja. Zmijska suknja ili hlače savršeno se slažu s jednobojnim pletivom i kožnom jaknom, dok će torbica ili čizme u ovom uzorku podići klasičan kaput i traperice. Za večernji izlazak biraj zmijsku haljinu uz minimalistički nakit i elegantne štikle – dovoljno upečatljivo, a opet profinjeno.

Bilo da se odlučiš za efektan look sa zmijskim komadima ili tek diskretan detalj u obliku torbice ili cipela, jedno je sigurno – ovaj uzorak donosi dozu samopouzdanja, sofisticiranosti i modernog glamura. U nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualne high street ponude koji dokazuju da se zmijski print s lakoćom može uklopiti i u svakodnevne kombinacije.

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 32,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

Mango - 59,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

& Other Stories - 279 €

& Other Stories - 249 €

& Other Stories - 149 €