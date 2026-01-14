403 Forbidden

Moda
UREDSKA MODA

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima

Žena.hr
14. siječnja 2026.
Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Zara
Haljine su i zimi odličan izbor za ured i poslovne prilike. Uz pametno stiliziranje, tople materijale i klasične krojeve, lako spajaju udobnost i eleganciju. Od pulover haljina do košulja-haljina, u kombinaciji s čizmama, sakoom ili kaputom, riječ je o modelima koji olakšavaju svakodnevno odijevanje i osiguravaju profesionalan izgled tijekom cijelog radnog dana

Iako zima često podrazumijeva slojevite kombinacije hlača, pletiva i kaputa, haljine ni u hladnijim mjesecima ne moraju pasti u drugi plan. Uz pametno stiliziranje, one su jednako praktičan koliko i elegantan izbor za ured i poslovne prilike. Od toplih pulover haljina do klasičnih košulja-haljina, zimski modeli nude savršenu ravnotežu između udobnosti i profesionalnog dojma, čak i u danima kada su jutra ledena, a uredi pregrijani.

Pulover haljine već se sezonama nameću kao ključni komad zimske poslovne garderobe. Izrađene od vune, kašmira ili kvalitetnih mješavina, pružaju toplinu bez odricanja od urednog i chic izgleda. Najčešće dolaze u midi duljinama, koje su idealne za posao, a odlično funkcioniraju uz visoke čizme, gležnjače ili čak elegantne mokasine. U kombinaciji sa strukturiranim sakoom ili kaputom ravnog kroja, ovakve haljine djeluju promišljeno i vrlo sofisticirano.

Košulja-haljine također imaju svoje mjesto u zimskim poslovnim kombinacijama. Modeli od debljih materijala, poput kepera ili flanela, lako se prilagođavaju hladnijim temperaturama, osobito kada se nose uz tanke dolčevite ili uz čarape u boji. Stegnute remenom u struku i upotpunjene klasičnim čizmama, košulja-haljine zadržavaju poslovnu notu, ali istovremeno nude dozu opuštenosti koja je itekako poželjna u svakodnevnom uredskom dress codeu.

Ove sezone posebno se ističu midi haljine u toplim, zimskim nijansama poput čokoladno smeđe, tamnoplave, sive i zagasito plave, ali i nježnijim tonovima koji razbijaju sivilo zimskih dana. Uz to, dobar izbor za ured su i modeli s kariranim ili pak suptilnim cvjetnim printom. Krojevi su jednostavni, čisti i lako nosivi, što ih čini idealnima za duge radne dane i sastanke, bez osjećaja sputanosti ili nelagode.

Kako bismo ti olakšali izbor i uštedjeli vrijeme, na kraju donosimo favorite zimskih haljina za ured iz aktualnih high street kolekcija – modele koji spajaju toplinu, stil i profesionalni izgled te će se lako uklopiti u svaku poslovnu garderobu.

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
COS - 99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
COS - 99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Mango - 59,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Mango - 59,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Mango - 49,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Massimo Dutti - 99,95 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
& Other Stories - 119 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
& Other Stories - 159 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
& Other Stories - 99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Zara - 7,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Zara - 15,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Zara - 7,99 €

Zimske haljine za ured: Elegantni modeli koje nosimo i u najhladnijim danima
Zara - 9,99 €
