Zimska sniženja kriju savršene komade za prve proljetne kombinacije

Ponuda brojnih brendova ne svodi se samo na kapute, debele jakne i tople džempere. Među sniženim komadima mogu se pronaći i laganiji modeli idealni za prijelazni period i proljeće, od tankih kaputa i prošivenih jakni do sakoa, vesti i traperica

Zimska sniženja još uvijek su u punom jeku i iako u dominiraju kaputi, debele jakne i topli džemperi, ponuda brojnih brendova na popustima krije i one prijelazne komade koji će bez problema pronaći svoje mjesto u proljetnoj garderobi. Upravo je ovo razdoblje idealno za pametnu kupnju jer se na sniženjima mogu uloviti laganiji modeli koje ćemo nositi mjesecima.

Među najpoželjnijim komadima svakako su lagani kaputi i tanke prošivene jakne koje su savršene za promjenjivo proljetno vrijeme. Neutralne nijanse poput bež, sive ili maslinaste lako se uklapaju u različite outfite, dok krojevi ostaju dovoljno klasični da traju više sezona. Ovakvi modeli idealni su za prijelazni period, kada nam zimska odjeća postaje preteška, a proljetna još prerana.

Sniženja su odlična prilika i za ulaganje u kvalitetne sakoe i veste, komade koji su neizostavni dio proljetnih kombinacija. Sako je savršen za slojevito odijevanje, bilo da ga nosiš uz traperice, suknje ili lagane haljine, dok su tanke veste idealne za jutarnju svježinu i večernje sate. Upravo su ovi komadi baza garderobe koja se lako prilagođava različitim temperaturama.

Neizostavan dio proljetne garderobe su i traperice, koje se na zimskim sniženjima često mogu pronaći po znatno povoljnijim cijenama. Klasični ravni krojevi, modeli visokog struka ili blago široke nogavice bezvremenski su izbor koji će se jednako dobro uklopiti u ležerne i dotjeranije kombinacije.

Zaključno, iako su zimska sniženja na izmaku, upravo sada vrijedi obratiti pažnju na laganije komade koji će olakšati prijelaz u novu sezonu. Pametnim odabirom možeš osvježiti garderobu i istovremeno uštedjeti, a mi u nastavku donosimo favorite sa sniženja koje ćemo nositi cijelo proljeće.

Massimo Dutti, haljina - 39,95 €

Massimo Dutti, pulover - 59,95 €

Massimo Dutti, pulover - 29,95 €

Massimo Dutti, sako - 89,95 €

Massimo Dutti, košulja - 29,95 €

& Other Stories, haljina - 35 €

& Other Stories, pulover - 29 €

& Other Stories, hlače - 55 €

& Other Stories, jakna - 119 €

Pull and Bear, traperice - 15,99 €

Pull and Bear, košulja - 9,99 €

Pull and Bear, balerinke - 15,99 €

Pull and Bear, jakna - 12,99 €

Pull and Bear, traperice - 12,99 €

Zara, jakna - 19,99 €

Zara, košulja - 9,99 €

Zara, jakna - 39,99 €

Zara, kaput - 49,99 €

Zara, jakna - 19,99 €

Zara, baloner - 69,99 €

Zara, haljina - 25,99 €