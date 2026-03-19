Ne propustite upoznati mentore novog showa u specijalu 'Naša priča: put do Igre chefova'!

Prije nego što će kandidati stati pred trojicu mentora i pokušati osvojiti njihova zahtjevna nepca svojim jelom, gledatelji imaju priliku upoznati chefove koji su preuzeli mentorske palice

Tibor Valinčić iz zagrebačkog Dubravkina puta, Toni Boban iz splitske K.užine te Stiven Vunić iz Zijavice iz Mošćeničke Drage otvorili su vrata svojih kuhinja i pružili gledateljima uvid u svoje kulinarske filozofije, dinamiku funkcioniranja tima i ispričali više o tome kako je sve krenulo.

„Najvažnije je izaći iz zone komfora. U zoni komfora je lijepo, ali ne ideš naprijed. Kad se natjeraš da izađeš iz te zone, mislim da tad nastaju najbolje kreacije“, kaže Toni. Splitskog chefa vrlo rano pod svoje je uzeo prekaljeni chef Hrvoje Zirojević, kojeg Toni i danas smatra najvećim uzorom i svojim najboljim savjetnikom. Boban se nakon dugogodišnjeg iskustva u kuhinjama vrhunskih splitskih restorana odlučio sa suprugom otvoriti restoran K.užina u kojem, spajajući nespojivo, naglašava okuse namirnica i osvaja simpatije gostiju kako domaćih, tako i turista.

Stiven Vunić je odmalena vezan uz more i ribolov, često provodeći vrijeme na brodu s ocem ribarom i, kako kaže, to mu se jednostavno, htio on to ili ne, uvuklo pod kožu. Stiven u svojoj Zijavici, koju vodi sa suprugom Teom, poslužuje isključivo lokalne namirnice s naglaskom na ribu i morske plodove. „Rekao bih da sam samouk i da sam samo s nekom velikom željom da nešto naučim i napravim, napravio to što jesam“, otvoreno kaže Vunić.

Treći član žirija je Tibor Valinčić, glavni chef kultnog zagrebačkog Dubravkina puta, koji je svoju profesionalnu kulinarsku karijeru započeo u srednjoj školi, kad je počeo raditi ljetne sezone i uspješnom paškom restoranu Boškinac. „U prvim trenucima kad sam krenuo raditi u Boškincu, odmah sam shvatio da je to za mene, da se tu vidim, da je to atmosfera koja mi se sviđa i da se u tome vidim dugoročno.“

U specijalu će gledatelji doznati kako razmišljaju mentori, kako funkcioniraju njihovi timovi i što za njih znači vrhunska gastronomija. Upravo ti kriteriji bit će ključni i u showu 'Igra chefova', gdje će kandidati morati pokazati znanje, kreativnost, izdržljivost i karakter kako bi zadovoljili visoke standarde mentora.

'Igra chefova', koja uskoro stiže na RTL i platformu Voyo, nije samo kulinarsko natjecanje - to je test strasti, discipline i spremnosti na iskorak. Samo oni koji su spremni izaći iz zone komfora i dati maksimum moći će se dokazati pred mentorima koji ne pristaju na prosjek.

