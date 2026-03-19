Pogledajte galeriju za Dan očeva: Čitatelji dijele fotografije svojih heroja

Povodom Dana očeva, čitatelji su poslali najdraže fotografije svojih očeva na Facebook stranicu Net.hr-a. Svaka fotografija nosi dirljivu priču - očevi kao heroji svakodnevnog života, koji nas drže za ruku, nasmijavaju i bodre u svakoj situaciji, ali i anđeli koji nas čuvaju s neba, čija prisutnost i dalje grije naša srca.

U vašim pričama osjeća se ljubav, toplina i zahvalnost. Očevi su više od roditelja - oni su naši vodiči, prijatelji, oslonac i inspiracija. Svaka fotografija podsjeća koliko su trenuci s njima dragocjeni i koliko ih nosimo sa sobom kroz život.

Svim očevima čestitamo njihov dan - hvala vam što svakodnevno unosite ljubav i snagu u živote svojih najmilijih.