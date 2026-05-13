Zgodna plavuša sa špice briljirala u kombinaciji koju ćemo viđati cijelo proljeće

Na zagrebačkoj špici ponovno smo vidjeli dokaz da minimalizam, kada je dobro stiliziran, može izgledati izrazito luksuzno i moderno. Plavuša u bijelom kratkom sakou privukla je pažnju profinjenim outfitom koji spaja ženstvenost, aktualne trendove i dozu city chic estetike kakvu viđamo na ulicama Milana i Pariza.

Glavni komad njezina stylinga svakako je strukturirani bijeli kratki sako s naglašenim ramenima. Upravo su cropped sakoi jedan od vodećih trendova ove sezone jer klasičnom poslovnom komadu daju moderniji, ležerniji i mladenački prizvuk. Ovaj model posebno dobro funkcionira uz svijetli jeans visokog struka koji vizualno izdužuje figuru, a dodatno naglašava struk. Kombinacija bijele i svijetlog trapera ostavlja dojam svježine, elegancije i nenametljivog luksuza.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Outfit je modno vrlo usklađen jer prati pravilo jednostavnih linija i neutralne palete boja, a upravo su takvi tonovi apsolutni favorit street style scene. Svijetle nijanse dominiraju proljetnim i ljetnim kolekcijama, dok oversized i strukturirani krojevi ostaju nezaobilazan trend. Posebno je zanimljiv kontrast između elegantnog gornjeg dijela i casual trapera širokih nogavica koji outfitu daje opuštenu, ali i dalje vrlo dotjeranu vibru.

Detalji su pažljivo odabrani. Zlatni nakit u minimalističkom stilu unosi dozu glamura bez pretjerivanja, dok luksuzna torbica s monogramom dodatno podiže cijeli look. Sunčane naočale na glavi djeluju neopterećeno i spontano, što styling čini još urbanijim i modernijim.

Što se tiče beauty dijela, makeup je glamurozan, ali izveden s mjerom. Naglašene obrve daju licu definiciju, ten izgleda besprijekorno i matirano, a nude ruž s toplim podtonom savršeno se uklapa u cijelu neutralnu estetiku outfita. Konturiranje je decentno, no dovoljno izraženo da dodatno istakne crte lica. Duga, valovita plava kosa ostavljena je raspuštena, što cijelom stylingu daje dodatnu dozu ženstvenosti i mekoće.

Cijeli look odaje dojam djevojke koja prati trendove, ali ih nosi s lakoćom i bez pretjerivanja. Upravo je u tome čar ovog outfita – sofisticiran je, moderan i efektan, a opet dovoljno nosiv za dnevnu gradsku šetnju, kavu u centru ili casual poslovni sastanak. Ovakva kombinacija još jednom potvrđuje da su jednostavni komadi, kada se pravilno kombiniraju, često najbolji recept za upečatljiv street style trenutak.