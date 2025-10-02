Kendall poput 'bakice', a Helen Mirren zasjenila mlađe kolegice: Zvijezde na pariškom Tjednu mode

Nakon revija u New Yorku, Londonu i Milanu, pariški Tjedan mode zatvara krug predstavljanja kolekcija za proljeće/ljeto 2026.

Prve dane obilježile su spektakularne revije Saint Laurenta, Louisa Vuittona, Lanvina, Stelle McCartney, Toma Forda i mnogih drugih. Do 7. listopada na rasporedu su još brojni veliki dizajnerski nastupi, uključujući debitantsku žensku kolekciju Jonathana Andersona za Dior te prvu reviju Jacka McCollougha i Lazara Hernandeza za Loewe. Uz nove početke, vraćaju se i poznata imena poput Victorije Beckham, Giambattiste Vallija i Yohjija Yamamota.

Osim modnih noviteta, Tjedan mode u Parizu ponovno je okupio i brojne zvijezde. U prvim redovima, ali i na ulicama Pariza viđene su Helen Mirren, Kylie Jenner, Rita Ora, Kendall Jenner – a popis se iz dana u dan širi.