Zendaya opet ispred svih: Bixie je frizura koju trebamo ovog proljeća

Nova frizura i suptilna potvrda bračnog statusa označavaju početak nove ere za Zendayu, jednu od najutjecajnijih žena današnjice, koja svojim chic bixie bobom, trenutno najpoželjnijom frizurom sezone, pruža savršenu inspiraciju za proljetno osvježenje

Čini se da je 2026. godina u kojoj Zendaya okreće potpuno novu stranicu. Holivudska zvijezda, koja nas je navikla na odvažne modne eksperimente i kameleonske transformacije, posljednjih tjedana plijeni pažnju zrelijim, profinjenijim stilom koji savršeno prati velike promjene u njezinu životu.

Sve je počelo na Pariškom tjednu mode, gdje se glumica pojavila na reviji modne kuće Louis Vuitton i svijetu premijerno predstavila svoju novu frizuru. Riječ je o takozvanom "bixie" rezu, chic hibridu koji spaja odvažnost kratke pixie frizure s elegancijom klasičnog boba.

Najpoželjnija frizura proljeća

Njezina kosa, ošišana znatno iznad ramena s najdužim slojem koji dodiruje bradu, tada je bila stilizirana u prirodne, lepršave kovrče, dajući cijelom izgledu dozu francuske nonšalancije.

Ovaj rez, za koji je zaslužna njezina dugogodišnja stilistica Ursula Stephen, već je proglašen najpoželjnijom frizurom za proljeće. Stručnjaci ističu kako je bixie idealan za one koji žele promjenu jer nudi svježinu i lakoću održavanja, a istovremeno je nevjerojatno svestran.

To je dokazala i sama Zendaya koja je za nedavne nastupe, poput dodjele Oscara i gostovanja u emisiji Jimmy Kimmel Live!, istu frizuru nosila u potpuno drugačijem, zaglađenom izdanju s elegantnim šiškama sa strane. Time je pokazala kako bixie može biti i razigran i sofisticiran.

Nije ni čudo što su ovom trendu podlegle i druge zvijezde poput Emme Stone, Lily Collins i Sarah Paulson, potvrđujući njegov status apsolutnog hita sezone.

Kod ove frizure treba naglasiti i njenu praktičnu stranu: izuzetno je laka za održavanje što je također čini među najpopularnijima. Također, njezin veliki plus je što se može nositi na više načina - od elegnatnog do ležernog.

Od modne ikone do elegantne dame

Transformacija nije vidljiva samo u njezinoj kosi. Cjelokupni dojam koji Zendaya ostavlja odiše novom razinom zrelosti. Prilikom gostovanja kod Jimmyja Kimmela, gdje je promovirala svoj novi film "The Drama", oduševila je u savršeno krojenom sivom Moschino kompletu.

Strukturirani sako, kratke hlače do koljena i bijela košulja s naglašenim volanima stvorili su izgled koji su modni kritičari opisali kao utjelovljenje "tihog luksuza". Njezin stil postao je suptilniji, ali i moćniji, pokazujući da se elegancija ne krije u ekstravaganciji, već u savršenim krojevima i samopouzdanju.

Jesmo li propustili vjenčanje godine?

Upravo je to samopouzdanje osjetno i u načinu na koji se nosi s glasinama o privatnom životu. Nagađanja o tajnom vjenčanju s glumcem Tomom Hollandom dosegnula su vrhunac kada je njezin stilist Law Roach na dodjeli Actor Awards početkom ožujka novinarima dobacio: "Vjenčanje se već dogodilo. Propustili ste ga." Iako službene potvrde nije bilo, detalji govore više od riječi. Na posljednjim se događanjima uz njezin zaručnički prsten jasno vidi i jednostavan zlatni vjenčani prsten.

Tijekom intervjua kod Kimmela, glumica se s osmijehom osvrnula na viralne AI fotografije njihovog navodnog vjenčanja u Italiji, pojasnivši da su te slike lažne. Ipak, znakovito je da nijednom riječju nije demantirala vijest o samoj ceremoniji, čime je na elegantan način zadržala svoju privatnost, a javnosti dala do znanja da je ušla u novo životno razdoblje.