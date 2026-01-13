Žena u crnom na zagrebačkoj špici: Detalj od 1900 eura mijenja sve

Na zagrebačkoj špici, gdje se stil ne nosi nego živi, outfit ove dame djeluje kao tiha, ali iznimno samouvjerena modna izjava – upravo ona vrsta estetike kakvu bismo bez zadrške očekivali na stranicama modnih časopisa

Prošla je subota bilo vrlo hladna, ali unatoč neugodnom vremenu, imali smo prilike na zagrebačkoj špici vidjeti neke upečatljiva modna izdanja - među njima i lijepu 'ženu u crnom'.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

U fokusu njezine kombinacije nalazi se oversized crni kaput klasičnog kroja, čije čiste, stroge linije prizivaju parišku nonšalanciju, a istovremeno savršeno prate urbani ritam grada. Ispod njega, monokromatska paleta nastavlja se u istom tonu: crni blejzer i tamne hlače širokih nogavica potvrđuju vječnu istinu modne scene - crna nikada nije dosadna kada je stil promišljen.

Poseban kontrast donose široke traperice opuštenog kroja, suvremena interpretacija povratka devedesetih, ali bez nostalgije i viška dramatike. Silueta je snažna, ali nenametljiva, balansirana točno tamo gdje treba, između udobnosti i sofisticiranosti.

Tajna stila je u detaljima

Detalji su, očekivano, ključni. Crna beretka dodaje chic notu i suptilno priziva francusku estetiku, dok uske sunčane naočale unose dozu misterioznosti i modne drskosti. Tu su i crne gležnjače od brušene kože, nešto šireg kroja, što ih čini posebnima.

Cijelu priču zaokružuje Louis Vuitton Nano Speedy torbica, kultni model u monogram platnu, nošen ležerno preko tijela. Iako mala dimenzijama, ova torba, čija se cijena kreće oko 1.900 eura, snažan je simbol luksuza bez potrebe za dokazivanjem.

Zagrebačka street style scena još jednom potvrđuje da je itekako ravnopravna svjetskim metropolama - sofisticirana, aktualna i s jasnim stavom.